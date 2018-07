Vreid z nową płytą "Lifehunger"

Norwegowie z Vreid przygotowali nowy album.

Vreid nagrali nową płytę /Havard Nesbo /

Ósma płyta (około)blackmetalowej formacji z Norwegii ujrzy światło dzienne 28 września. Wydaniem "Lifehunger" zajmie się francuska wytwórnia Season Of Mist.

"Bywa, że wszystko jest tak mroczne, że wydać już tylko życie. Album ten mówi przede wszystkim o pierwotnej żądzy, która każe nam iść naprzód. To pochwała twórczego ducha i jeden wielki środkowy palec pokazany wszelkim przeszkodom, które stają nam na drodze" - o przesłaniu "Lifehunger" mówią Norwegowie.

Na pierwszy singel wybrano numer tytułowy.

"Utwór ’Lifehunger’ brzmi ciężko, ale mamy do zaoferowania znacznie więcej. Ten album jest tak różnorodny, jak samo życie" - dodali muzycy Vreid.

Z singlem "Lifehunger" Vreid możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Vreid - Lifehunger (official premiere)

Oto program albumu "Lifehunger":

1. "Flowers & Blood"

2. "One Hundred Years"

3. "Lifehunger"

4. "The Dead White"

5. "Hello Darkness"

6. "Black Rites In The Black Nights"

7. "Sokrates Must Die"

8. "Heimat".