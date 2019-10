VOX: Grzegorz Markowski w nas nie wierzył

Piosenką "Porwij mnie" grupa Vox rozpoczęła obchody swojego 40-lecia. W rozmowie z Interią wokaliści opowiedzieli o początkach zespołu, rozstaniu z Grzegorzem Markowskim i pracy nad nowym teledyskiem.

Grupa VOX świętuje 40-lecie /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

Zespół Vox działa od 1978 roku. Witold Paszt został liderem formacji po odejściu ze składu Ryszarda Rynkowskiego w 1987 roku. W swoim repertuarze grupa ma takie przeboje jak "Bananowy song", "Rycz mała rycz" oraz "Zabiorę cię Magdaleno".

Reklama

Początkowo zespół działał pod nazwą Victoria Singers, a w składzie był wówczas Grzegorz Markowski, późniejszy wokalista grupy Perfect.



- Witek dostał propozycję wtedy od pierwszego naszego menedżera Marka Skolarskiego, żeby założył zespół wokalny męski i tak to właśnie się zaczęło. A potem "wiosna estradowa". Następnego dnia po tym występie była ogromna wrzawa. Wszyscy orzekli, że to jest dobra kapela i warto w nią inwestować - wspomina w rozmowie z Interią Jerzy Słota, prywatnie kuzyn Witolda Paszta.

W obecnym składzie trzecim wokalistą jest Dariusz Tokarzewski, który zastąpił Rynkowskiego. Vox od 1996 r. jest tercetem, gdy doszło do rozstania z Andrzejem Koziołem.

Witold Paszt przypomina, że etap rozejścia się z Markowskim nie był dla nich komfortowy.

- Grześ w tamtym czasie miał zaplanowany wyjazd na festiwal i nie mógł z nami grać. Dodatkowo powiedział nam szczerze, że nie wróży nam kariery. Był pesymistą. Jednak nie wykrakał. Rozstaliśmy się. On chciał być solistą, bo wierzył w duży sukces. Zresztą słusznie - mówi Paszt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grupa VOX o rozstaniu z Grzegorzem Markowskim INTERIA.PL

Lider grupy Vox podkreśla, że mają wielki szacunek do swojej publiczności.

- Jak przychodzą na nasz koncert, to czegoś oczekują. Pracując nad "Porwij mnie" chcieliśmy przypomnieć dawne czasy. Na scenie zawsze jesteśmy dobrze ubrani, bo pilnuje tego moja córka (Natalia, menedżerka zespołu). Chcieliśmy pokazać to, na co nas stać.

Wspomniany utwór powstał w 1987 roku na terenie dawnej Czechosłowacji. Grupa Vox śpiewała tę piosenkę wiele lat temu po angielsku (pod tytułem "Rainy Day"), a teraz wokaliści postanowili nagrać ją po polsku.

Wideo Vox (vocal group) - Rainy day

Za najnowszy aranż odpowiada ceniony producent muzyki elektronicznej - Agim Dżeljilji. Tworzył zespoły Öszibarack, NERVY, współpracował z Noviką, zespołami Hurt, Husky oraz Hey, a ostatnio z Brodką przy projekcie "Wszystko czego dziś chcę", promującym serial "Rojst". Był także odpowiedzialny za produkcję muzyczną ostatniej piosenki Vox - "Tęczowy Most" ( posłuchaj! ).

Clip VOX Porwij mnie

Sprawdź tekst utworu "Porwij mnie" w serwisie Teksciory.pl!

Klip do piosenki "Porwij mnie" nakręcono w studiu Kosmos w Warszawie. Autorem scenariusza i reżyserem klipu jest Marek Serdiukow, który od lat związany jest z córką Witolda Paszta, Natalią.

Choreografią zajęła się Anna Głogowska, która przysłała swojego tancerza Bartka Domańskiego, aby poćwiczył z grupą układy.

Wideo Witold Paszt (VOX) o zmianie obyczajów: Teraz dziewczyny biegają za chłopakami. Nie podoba mi się to (WideoPortal/x-news)

Przypomnijmy, że Głogowska i Paszt tańczyli w parze w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" (2005), gdzie zajęli drugie miejsce. W późniejszych latach tancerka występowała w programie z Piotrem Gąsowskim (prywatnie zostali parą), Robertem Rozmusem, Łukaszem Zagrobelnym, Steve'em Allenem, Piotrem Zeltem, Piotrem Szwedesem, Robertem Korzeniowskim i Kacprem Kuszewskim.