Vomit The Soul przed premierą albumu "Cold"

"Cold", trzeci album brutalnych deathmetalowców z Włoch, zmiksowano i poddano masteringowi w rzymskim studiu 16th Cellar pod okiem Stefano Morabito.

Okładkę nowego longplaya tria z Lombardii zaprojektował amerykański artysta Caelan Stokkermans.Płyta "Cold" będzie mieć swą premierę 12 listopada nakładem kalifornijskiej Unique Leader Records (CD w digipacku, cyfrowo, na winylu).

Przypomnijmy, że nazwa Vomit The Soul pochodzi od tytułu jednego z utworów Cannibal Corpse z początku lat 90.

Z wypuszczonym właśnie teledyskiem do nowej kompozycji "The Lost Aurea" Vomit The Soul możecie się zapoznać poniżej:

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego we wrześniu wideoklipu do tytułowego numeru z longplaya "Cold":

Oto lista utworów albumu "Cold":

1. "Cold"

2. "Irreversible Damnation"

3. "Unchained From The Reflection"

4. "Mausoleum Of Ineptitude"

5. "Prelude To Nothing"

6. "Wordless Litany"

7. "The Lost Aurea"

8. "Venerable No-One"

9. "Deprivation Of The Soul".