Nad prawidłowym przebiegiem nagrań oraz miksem i masteringiem "The Way Of Ancients" czuwał Mike Low (Cattle Decapitation, Khemmis, Inferi), wyjątkiem były jedynie ścieżki perkusji, których rejestracją zajęli się Chaney Crabb i Navene Koperweis, czyli duet Entheos. Autorem okładki jest indonezyjski artysta Varises Otak.

Na drugiej płycie kwintetu z Louisville w stanie Kentucky zaśpiewała gościnnie Emily Low, wokalistka amerykańskiej grupy Oubliette, prywatnie żona wspomnianego Mike'a Lowa, który również udziela się w tej formacji.



"Na potrzeby tego materiału wymieszaliśmy nasze inspiracje, od thrash metalu przez melodyjny death metal po black metal, wszystko w jednym, misternie skonstruowanym dźwiękowym szturmie" - napisali Amerykanie.

"The Way Of Ancients" będzie drugim materiałem grupy Volcandra - po EP-ce "Border World" z 2022 roku - w barwach Prosthetic Records z Los Angeles. Album ujrzy światło dzienne 1 marca (na winylu, CD w digipacku, cyfrowo).



Drugi longplay Volcandry pilotuje singel "Fouled Sanctity". Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo VOLCANDRA - FOULED SANCTITY (OFFICIAL VIDEO)

Na płycie "The Way Of Ancients" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Birth Of The Nephalem"

2. "Fouled Sanctity"

3. "Nemesis Confession"

4. "Maiden Of Anguish"

5. "Seven Tombs"

6. "The Blackened Temple"

7. "Not Even Death"

8. "The Way Of Ancients".