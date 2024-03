Debiutancki album grupy z Saint Louis w stanie Missouri nagrano w studiu Bird Cloud we współpracy z Ryanem Wasobą, który odpowiadał również za miks. Mastering wykonał Noah Buchanan.

Longplay "Dance Of The Undesirables" pilotuje singel "Jesus Take The Needle".

"'Jesus Take The Needle' to ponura opowieść o mesjaszu powracającym do współczesnego świata, któremu nie udaje się misja zbawienia ludzkości. Ostatecznie ponosi sromotną porażkę, skazany na nędzę i narkomanię. To komentarz dotyczący religijnych oszustów i ponurej rzeczywistości z życia zwykłego człowieka" - wyjaśnia Manny Watts, gitarzysta Voidgazer, którego muzyka łączy w sobie progresywny sludge metal i grindcore.

Reklama

Pierwsza płyta Voidgazer trafi na rynek 19 kwietnia nakładem Atomic Fire Records / Reigning Phoenix Music (CD, na winylu, cyfrowo).

Wideoklip do singla "Jesus Take The Needle" Voidgazer możecie zobaczyć poniżej:

Wideo VOIDGAZER - Jesus Take the Needle (Official Music Video)

Voidgazer - szczegóły albumu "Dance Of The Undesirables" (tracklista):

1. "Jesus Take The Needle"

2. "Dance Of The Undesirables"

3. "Expectations Management"

4. "Blast Equalizer"

5. "Sexual Sadist Serial Slasher"

6. "Grand Appeasement"

7. "From Nothing".