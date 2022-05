Viki Gabor szturmem wdarła się na polską scenę muzyczną. Pierwsze kroki w programie "The Voice Kids" doprowadziły ją do drugiego miejsca, a później także do eliminacji w "Szansie na sukces", których stawką było reprezentowanie Polski w konkursie Eurowizja Junior.

Młoda wokalistka triumfowała na konkursie w 2019 roku i co chwila przypomina o swoim wyjątkowym talencie. Dotąd wydała m.in. singel z Kayah, "Ramię w ramię", "Aferę" czy "Napad na serce".

Po kilku miesiącach przerwy zaprezentowała w końcu premierowy utwór - "Could Be Mad". Do piosenki stworzyła egzotyczny teledysk, w którym dziewczynka do złudzenia przypomina Jasminę z disney'owskiej opowieści "Aladyn".

Nowy singiel został zainspirowany brzmieniami podchodzącymi z Krajów Bliskiego Wschodu. Utwór powstawał w Berlinie, podczas jednej z songwriterskich sesji z udziałem Viki oraz lokalnych kompozytorów i tekściarzy. Tym samym, piętnastolatka jest jego współautorką - zarówno w warstwie muzycznej jak i lirycznej - a także, po raz pierwszy czuwała nad produkcją swojego utworu. Zobacz klip!

Oprócz programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym właśnie bierze udział oraz nauki, Viki poświęca czas na pracę nad swoim drugim albumem. Ukaże się on jeszcze w tym roku! Nowy materiał będzie o wiele bardziej osadzony w klimatach r&b czy urban pop niż poprzednia płyta - "Getaway (Into My Imagination)". Nastolatka tworzy kolejne utwory zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi producentami - współodpowiedzialnymi za utwory takich artystów jak Ava Max czy The Chainsmokers.

Viki Gabor - największa gwiazda młodego pokolenia?

Viki Gabor, a właściwie Wiktoria Gabor urodziła się 10 lipca 2007 roku. Jej kariera w show-biznesie zaczęła się od programu "The Voice Kids", w którym wzięła udział w 2018 roku, wykonując podczas przesłuchań utwór "Roar" Katy Perry. Trafiła do drużyny Tomsona i Barona, a w finale muzycznego show zaśpiewała debiutancką piosenkę "Time" i zajęła ostatecznie 2. miejsce.

W 2019 roku zwyciężyła w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019", który dał jej przepustkę do 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Viki Gabor reprezentowała Polskę w Gliwicach z utworem "Superhero" i wygrała. Od tego czasu regularnie koncertuje i nagrywa piosenki, w tym również duety z doświadczonymi gwiazdami polskiej muzyki, m.in. Kayah .

