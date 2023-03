Veriti Ritus: Premiera albumu "Defixiones"

Wyjaśnijmy, że doom / blackmetalowy Veriti Ritus tworzą trzej byli muzycy Eternal Deformity , czyli gitarzyści Smyq i Aro oraz perkusista Tymon, a także znany z projektu Popioły, grający na basie wokalista Sagittarius.

Album "Defixiones" zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi w Underworld Studio pod okiem Mateusza Chruściela. Okładkę zaprojektował Piotr Tomala, niegdysiejszy klawiszowiec Eternal Deformity.

Debiut Veriti Ritus trafił do sprzedaży w środę, 29 marca, sumptem zespołu (CD, cyfrowo).



Podwójny singel "Devotion To The Entity / Odpływam w nicość" Veriti Ritus możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Veriti Ritus - Devotion to the Entity / Odpływam w nicość (Double Single 2023)

Veriti Ritus - szczegóły płyty "Defixiones" (tracklista):

1. "Devotion To The Entity"

2. "Odpływam w nicość"

3. "Levers"

4. "Jak wygląda nic?"

5. "ZWID"

6. "Noce"

7. "Blind And Helpless".