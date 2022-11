Venomous Concept z nową płytą "The Good Ship Lollipop". Kiedy premiera?

Piąty album Venomous Concept powstał we współpracy z dwoma brytyjskimi fachowcami: inżynierem dźwięku Piersem Mortimerem i producentem Simonem Efemym (m.in. Paradise Lost, Amorphis).

"The Good Ship Lollipop" ujrzy światło dzienne 24 lutego 2023 roku w barwach amerykańskiej Decibel Records (CD, na winylu i kasecie).

Przypomnijmy, że Venomous Concept to punkowy projekt powstały w 2003 roku z inicjatywy Shane'a Embury'ego, basisty Napalm Death, pionierów grindcore'u z angielskiego Birmingham, oraz Kevina Sharpa, byłego wokalisty nowojorskiego Brutal Truth; obaj muzycy udzielają się również w międzynarodowej formacji Lock Up. W aktualnym składzie Venomous Concept figurują również sesyjny gitarzysta Napalm Death John Cooke oraz Carl Stokes, niegdysiejszy perkusista brytyjskiego Cancer.

Nowy materiał Venomous Concept pilotuje numer "Voices". Możecie go posłuchać poniżej:



Wideo Venomous Concept - "Voices" (from 'The Good Ship Lollipop')

Venomous Concept - szczegóły albumu "The Good Ship Lollipop" (tracklista):

1. "The Good Ship Lollipop"

2. "Timeline"

3. "Slack Jaw"

4. "Pig"

5. "Clinical"

6. "Fractured"

7. "Voices"

8. "So Sick"

9. "Flowers Bloom"

10. "The Humble Crow"

11. "Can't Lose"

12. "Everything Is Endlessness"

13. "Life's Winter".