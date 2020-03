Vader: Szczegóły premiery albumu "Solitude In Madness"

1 maja do rąk fanów na całym świecie trafi nowa płyta naszego Vadera.

Na czele grupy Vader stoi Peter /Karol Makurat / Reporter

"Solitude In Madness", pierwszy od czterech lat longplay żywej legendy polskiej sceny metalowej, wyda niemiecka Nuclear Blast Records, która przygotowała m.in. dwie wersje CD, dwie odsłony winylowe oraz edycję cyfrową.



Reklama

Okładkę zaprojektował amerykański artysta Wes Benscoter, autor okładki pomnikowego albumu "De Profundis" Vadera z 1995 roku, a także obrazka zdobiącego "Thy Messenger", zeszłoroczną EP-kę formacji rodem z Olsztyna. Do najsłynniejszych prac Benscotera należą m.in. te, które znalazły się na płytach Autopsy, Mortician, Slayera, Sinister, Nile, Cattle Decapitation i wielu innych.



"Ludzkość nie uczy się na własnych błędach. Wyczuwam rosnące na całym świecie napięcia. Patrząc z szerszej perspektywy, ludzie zapomnieli, czym jest prawdziwe cierpienie. W pokoleniowym ujęciu, nowe pokolenie nie szanuje starszego ani nawet siebie. Naszą codziennością jest telewizja, gdzie nie ma już miejsca na strawę dla ducha. Wszystko jest puste. Technologia wysysa z nas to, co ludzkie. Choć technologia ma nas niby łączyć, ludzie jeszcze nigdy nie byli tak samotni. To istne szaleństwo! Stąd też i tytuł 'Solitude In Madness'. Co jasne, podszedłem do tych tematów w stylu Vadera. Uwielbiam snuć opowieści i poprzez nie wyrażać siebie" - wyjaśnił Piotr "Peter" Wiwczarek, grający na gitarze wokalista i lider Vadera.

Przypomnijmy, że "Solitude In Madness" powstał latem 2019 roku w angielskim studiu Grindstone pod okiem producenta Scotta Atkinsa (m.in. Cradle Of Filth, Amon Amarth, Sylosis).



Pod koniec stycznia Vader opublikował pierwszy singel z nowej płyty. Iście morderczego utworu "Shock And Awe" możecie posłuchać poniżej:

Clip Vader Shock And Awe (LYRIC VIDEO)



Oto program albumu "Solitude In Madness":

1. "Shock And Awe"

2. "Into Oblivion"

3. "Despair"

4. "Incineration Of The Gods"

5. "Sanctification Denied"

6. "And Satan Wept"

7. "Emptiness"

8. "Final Declaration"

9. "Dancing In The Slaughterhouse"

10. "Stigma Of Divinity"

11. "Bones".