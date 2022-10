Vacuous Depths przed premierą debiutanckiej płyty "Corporal Humiliation".

"Corporal Humiliation", debiutancka płyta Vacuous Depths z Tampy na Florydzie, kolebki amerykańskiego death metalu, powstała w studiu The Hum Depot pod okiem Dana Byersa, który zajął się również miksem i masteringiem. Autorem okładki jest amerykański artysta Karl Dahmer (Dahmer Art).

Premierę pierwszego albumu Vacuous Depths zaplanowano na 4 listopada. Materiał trafi do sprzedaży w wersji CD nakładem Chaos Records, a na kasecie w barwach szwedzkiej Blood Harvest Records i amerykańskiej Goat Throne Records; wszystkie trzy wytwórnie szykują również edycję winylową.

Florydzkie trio ma także w swoim dorobku "Demo 2017".

Z kompozycją “Exteriorization" Vacuous Depths możecie się zapoznać poniżej:



Wideo "Exteriorization" - Vacuous Depths, Corporal Humiliation (2022)

Na płycie "Corporal Humiliation" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich lista:

1. "Gold Crosses"

2. "Deep Night"

3. "Exteriorization"

4. "Gaunt Reflections"

5. "Worshipper Of Death"

6. "Corporal Humiliation"

7. "Sodomized"

8. "Cycle Of Control"

9. "Carnival Of Venom".