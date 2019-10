Urszula Dudziak i historia jej sukienki ślubnej

Być może nad tą brązową, koronkową sukienką z białym kołnierzykiem wisi jakaś klątwa, być może legły przez nią w gruzach dwa związki. Mimo to Urszula Dudziak wciąż trzyma w szafie swoją liczącą ponad 50 lat kreację ślubną.

Urszula Dudziak przekonuje, że "wiek to tylko liczba" AKPA

Z ubrań, które Urszula Dudziak trzyma w szafie, dużą wartość sentymentalną ma brązowa, koronkowa sukienka z białym kołnierzykiem, którą włożyła na swój ślub cywilny z Michałem Urbaniakiem w 1967 r. Kiedy wyjeżdżała do Nowego Jorku w 1973 r., poleciła koleżance sprzedać lub rozdać swoją garderobę - nową właścicielkę znalazła m.in. właśnie ta sukienka ślubna.

Jak dowiadujemy się z autobiografii Dudziak "Wyśpiewam wam więcej", artystka odzyskała ją po 40 latach. Pewnego razu odwiedziła Ewę i Jacka Cyganów. Nagle Ewa znikła z pokoju i po chwili wróciła z pamiętną sukienką. Zwierzyła się piosenkarce, że miała ją na sobie podczas pierwszych zaręczyn. Nie przyniosła jej szczęścia, bo na zaręczynach się skończyło. Następnym razem, przy podobnej okazji, suknia była już inna, tak jak i narzeczony, i tak Jacek jest jej mężem do dzisiaj.



"Ewa podarowała mi tę sukienkę. Wisi w mojej szafie i czeka, żeby znowu komuś pomieszać szyki. A może podrzucę ją córce na wydaniu, jeśli podpadnie mi jej chłopak?" - Dudziak pyta retorycznie. Nie wstydzi się przyznać, że sukienka ma rozmiar 36, podczas gdy sama nosi teraz 42.

Piosenkarka, która 22 października kończy 76 lat, ogólnie ma słabość do ubrań z historią. Jej namiętnością jest chodzenie po lumpeksach. Jeśli wraz z partnerem jedzie samochodem przez polskie miasteczka i nagle w jednym z nich zauważą napis "Odzież używana", pan Bogdan bez pytania zatrzymuje się, by jego druga połówka mogła w nowym miejscu pobuszować między wieszakami.

Tej jesieni Dudziak swoją słabość do mody połączyła z epizodem jako modelka. Piosenkarka przeszła się po wybiegu w pokazie mody Łukasza Jemioła, ubrana w koszulkę z napisem "Age is just a number" (Wiek to tylko liczba). To hasło jest też tytułem najnowszej kolekcji projektanta, z którymi Dudziak jest zaprzyjaźniona.