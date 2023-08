Ural z albumem "Psychoverse". Kiedy premiera?

Pierwszą od czterech lat płytę włoskiego kwintetu zarejestrowano w Mk2 Recording Studio, gdzie za konsoletą zasiadł jego właściciel Davide Billia, a zarazem perkusista kojarzony m.in. z grupami Antropofagus, Beheaded, Hour Of Penance. Okładkę "Psychoverse" zaprojektował Luca SoloMacello.

"Thrash metal w ich wydaniu wywodzi się wprost ze sceny Bay Area z lat 80. i przeplata z gitarowymi riffami w stylu Voivod oraz klimatami crossoveru, niosąc te młode wilki na Nowej Fali Oldskulowego Thrash Metalu" - czytamy o brzmieniu Włochów.

"Psychoverse" będzie pierwszym longplayem formacji Ural w barwach madryckiej Xtreem Music, która szykuje wersję CD i edycję cyfrową. Premierę zaplanowano na 10 października.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z "Drag Me To The Wolves", pierwszym singlem z płyty "Psychoverse":



Wideo URAL - Drag me to the Wolves [2023]

Ural - szczegóły albumu "Psychoverse" (tracklista):

1. "Drag Me To The Wolves"

2. "Heritage"

3. "Nightmare"

4. "Blood Red Sand"

5. "Fall Of The One World"

6. "Uncanny Valley"

7. "Carousel Of Hell"

8. "66.6 F.M.".