Unpure i ich proroctwa (nowa płyta "Prophecies Ablaze")

"Prophecies Ablaze" będzie piątym, a zarazem pierwszym albumem Unpure od blisko 20 lat, bowiem "World Collapse", poprzednia płyta grupy, miała swą premierę w odległym roku 2004 w barwach polskiej Agonia Records.

Dodajmy, że w aktualnym składzie grupy Unpure - dowodzonej niezmiennie przez grającego na basie wokalistę Kolgrima - figurują gitarzyści Pelle Forsberg z Watain i Hampus Eriksson z Degial, oraz perkusista Emil Svensson, który wstąpił w szeregi formacji w roku 2019.

Longplay "Prophecies Ablaze" będzie mieć swą premierę 31 marca w barwach dublińskiej Invictus Productions i amerykańskiej wytwórni The Ajna Offensive.

Utworu "Cursebreed" Unpure z wydanej w 2021 roku kompilacji "Northern Sea Madness" możecie posłuchać poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=cGro-VbE6LQ

Na płycie "Prophecies Ablaze" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Megalithic Gateways"

2. "Northern Sea Madness"

3. "Small Crooked Bones"

4. "The Witch Of Upsala"

5. "Beyond The Nightmares"

6. "His Wrath And The Red Soil"

7. "Prophecies Ablaze"

8. "Endtime Dictator".