Pierwszym owocem współpracy kwintetu z Finlandii z prężnie działającą wytwórnią z Los Angeles będzie "Ecdysis" - debiutancki longplay Unearthly Rites. "Ecdysis", podobnie jak wypuszczoną niezależnie EP-kę "Unearthly Rites" z 2021 roku, zarejestrowano pod okiem Tapio Lepistö, perkusisty zespołu, w Black Floyds Analog Studio. Autorką okładki jest Jennika Vikman, basistka Unearthly Rites.

"'Ecdysis' to dystopijna podróż w obronie przyrody, prosto z brudnych schronów, w których oldskulowy death metal i punkowa postawa samodzielności podają sobie dłonie" - napisała Sisli Piisilä, operująca iście pogrobowym growlingiem wokalista Unearthly Rites.

Debiut Finów będzie mieć swą premierę 3 maja. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.



Teledysk do tytułowej kompozycji z longplaya "Ecdysis" Unearthly Rites możecie zobaczyć poniżej:

Wideo UNEARTHLY RITES - ECDYSIS (OFFICIAL VIDEO)

Unearthly Rites - szczegóły albumu "Ecdysis" (tracklista):

1. "Hellscape"

2. "Deep Drilling The Earth's Crust"

3. "The Master's Tools"

4. "Ecdysis"

5. "Capitalocenic Nightmare"

6. "New Venus"

7. "Fuck Ecofascism"

8. "Sacrifice Zones"

9. "Doomed".