Unborn Suffer przed premierą albumu "Commit(ment To) Suicide"

Grupa Unborn Suffer z Bydgoszczy wyda pod koniec czerwca szóstą płytę.

Unborn Suffer już niedługo wydadzą nową płytę /Piehoo /materiały prasowe

Na "Commit(ment To) Suicide" znajdziemy potężną dawkę brutalnego death / grindu, którą Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej poleca przede wszystkim fanom Suffocation, Brutal Truth, Assuck, Napalm Death i Mortician.

Reklama

Materiał nagrano w miejscowym studiu Post Abortium, z wyjątkiem bębnów, które zarejestrowano w Brzeskim Centrum Kultury. Miks i mastering odbyły się w Invent Sound Studio pod okiem Szymona Grodzkiego.

Aktualny skład Unborn Suffer tworzą Damian "Sfenson" Bednarski (wokal / gitara), Łukasz "Lukass" Ziółkowski (wokal / perkusja) oraz Sławomir "Sławas" Kocikowski (bas / wokal), który dołączył do zespołu w 2017 roku.



Limitowaną wersję CD wzbogacą utwory "No Future" i "Human Flesh" - oba nie były dotąd publikowane. Nowy album Unborn Suffer trafi na rynek 26 czerwca.

Z premierową kompozycją "Degradation Of Evolution" Unborn Suffer możecie się zapoznać poniżej:

Wideo UNBORN SUFFER - Degradation of Evolution [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Oto program albumu "Commit(ment To) Suicide":

1. "God's Blood"

2. "Cardboard Box"

3. "Commit(ment To) Suicide"

4. "No One Will Know"

5. "We The Worst"

6. "Solutions"

7. "Whole World Gone Insane"

8. "Obliteration Of Faith"

9. "Degradation Of Evolution"

10. "Brain Itch"

11. "Point Zero"

12. "Pathological Salvation"

13. "Post Abortum Pt 4"

14. "A-82"

15. "Your Thoughts - Your Self Annihiliation"

16. "Pier**** Was"

17. "Partum Creaturae"

18. "Pyg"

19. "No Justification"

20. "Vision Of Death"

21. "All Living Kills"

22. "Blast Until I Die"

23. "Castrated Consciousness"

24. "Failed Attempt"

25. "Abandon Rate".