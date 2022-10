Grupa UFO zapowiedziała oficjalne pożegnanie ze sceną. Ostatni koncert miał się odbyć 29 października w Atenach (Grecja). To właśnie w tym mieście 18 lat wcześniej po raz pierwszy w barwach brytyjskiej legendy hard rocka zagrała gitarzysta Vinnie Moore.

"Z podjęciem tej decyzji zbierałem się bardzo długo. Już od dwóch tras rozważałem odejście z UFO. Nie chcę tego nazywać pożegnalną trasą, bo nie znoszę tego zwrotu, ale w przyszłym roku wystąpię z zespołem na scenie po raz ostatni. Zagramy ostatnią trasę w Wielkiej Brytanii i w kilku innych miastach, które zawsze były bliskie UFO. Ale nie będziemy dużo grali poza Wyspami" - mówił już w 2018 roku wokalista Phil Mogg.

Te plany zostały przełożone w związku z pandemią koronawirusa, która wywróciła także koncertowy rynek do góry nogami.

