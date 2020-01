"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Andrzejewicz w składzie? Kto zastąpi Królikowskiego?

Jak donosi "Super Express" Gosia Andrzejewicz i aktor Maurycy Popiel to pierwsi uczestnicy 13. sezonu show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Według tabloidu Polsat szuka również jurora, który zastąpi Pawła Królikowskiego.

Gosia Andrzejewicz największą popularnością cieszyła się w pierwszej dekadzie XXI wieku - wówczas jej płyty "Gosia Andrzejewicz Plus" i "Lustro" z 2006 r. pokryły się złotem. Wokalistka wylansowała też takie hity jak: "Pozwól żyć" oraz "Słowa".

Jej ostatnim albumem w dyskografii jest płyta "Film" z listopada 2014 roku. Według tabloidu udział w show będzie możliwością przypomnienia się szerokiej publiczności.

W programie mamy również zobaczyć aktora Maurycego Popiela, który znany jest przede wszystkim z roli Olka w "M jak Miłość".

Kto zastąpi Pawła Królikowskiego?

"Super Express" informuje również o poszukiwaniach gwiazdy, która zastąpi Piotra Królikowskiego w jury. Tabloid wyjaśnia, że Polsat wkrótce chce ruszyć z nagraniami (pod koniec stycznia) , a stan aktora, który obecnie przebywa w szpitalu jest bardzo poważny.

Paweł Królikowski na oddział neurologiczny jednego z warszawskich szpitali trafił tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Na razie nie wiadomo, kiedy go opuści.



"Wszyscy w programie 'Twoja twarz brzmi znajomo' czekamy na Pawła. Całym sercem wspieraliśmy go w poprzedniej edycji, kiedy trafił do szpitala, a także w podczas rehabilitacji. Paweł jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił. Co najważniejsze, znajduje się pod opieką najlepszych lekarzy i wierzę, że szybko wróci do zdrowia" - mówiła gazecie.



Tabloid informuje, że Polsat rozpoczął poszukiwanie zastępczego jurora do programu. Jako pierwszy propozycję otrzymać miał Bartosz Kasprzykowski (był jurorem przez cztery edycje "TTBZ"), jednak jej nie przyjął.

Ponadto wśród nazwisk, które mogą zastąpić Królikowskiego wymienia się byłych zwycięzców programu - Kazimierz Mazur oraz Adam Strycharczuk.

Paweł Królikowski był jurorem w każdej z 12. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który emitowany jest od marca 2014 roku. Z powodu problemów zdrowotnych aktor musiał jednak opuścić finał 11. sezonu.