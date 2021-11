Trzecie uderzenie Dormant Ordeal (nowa płyta "The Grand Scheme Of Things")

Płytę "The Grand Scheme Of Things" zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi w warszawskim JNS Studio (m.in. Antigama, Hate, Riverside, Lost Soul) pod okiem Pawła "Janosa" Grabowskiego.



Okładkę, na którym znalazło się zdjęcie autorstwa Przemysława Piegzy, zaprojektował Piotr Czerwiński.



Pierwszy od pięciu lat longplay Dormant Ordeal pilotuje już kompozycja "Poetry Doesn't Work On Whores".



"'Poetry Doesn't Work On Whores' odsłania wszystkie nastroje obecne na tym albumie, oszałamiającą wściekłość i subtelne znaczenie. Utwór ten, wyrazisty i kontrastujący, ukazuje to, gdzie znajduje się obecnie Dormant Ordeal" - napisał Maciek Nieścioruk, gitarzysta, a zarazem basista małopolskiej formacji, którą współtworzą Radek Kowal, perkusista i założyciel Dormant Ordeal, oraz wokalista Maciej Proficz.



Nowa płyta Dormant Ordeal trafi do sprzedaży 3 grudnia nakładem Selfmadegod Records (CD, cyfrowo).



Numeru "Poetry Doesn't Work On Whores" Dormant Ordeal możecie posłuchać poniżej:

Wideo Dormant Ordeal - Poetry Doesn't Work On Whores

Oto lista utworów albumu "The Grand Scheme Of Things":

1. "At The Garden's Gates"

2. "Poetry Doesn't Work On Whores"

3. "Bright Constellations"

4. "Here Be Dragons"

5. "Letters To Mr. Smith"

6. "Let The Light In"

7. "Sides Of Defence"

8. "The Borders Of Our Language Are Not The Borders Of Our World".