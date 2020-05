Trzeci album Mordhell

W czerwcu nowym longplayem przypomną o sobie blackmetalowcy z wielkopolskiego Mordhell.

Za nagrania, miks i okładkę "Graveyard Fuck", tak bowiem brzmi jego tytuł, odpowiadał Bloodwhip, gitarzysta Mordhell.

Trzecia płyta poznaniaków trafi do sprzedaży 6 czerwca nakładem Pagan Records

Ukaże się na CD, winylu oraz cyfrowo. Wersję kasetową wyda Total War.

To pierwszy od dziewięciu lat album Mordhell.

Singel "Fed To Pigs" z nowego longplaya Mordhell możecie posłuchać poniżej:

Oto lista utworów albumu "Graveyard Fuck":

1. "Mandatory Killing"

2. "Nekrodesekration"

3. "Cum Dumpster"

4. "Plastic Scum"

5. "Rotten Cunt Adoration"

6. "Burned To The Ground"

7. "Headless Dreams"

8. "Last Punishment"

9. "Splitted Skull Confessions"

10. "Fed To Pigs"

11. "Toothless Bitch"

12. "Cursed To Walk This Earth"

13. "Morbid Orgy"