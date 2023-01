Tribulation z nową EP-ką "Hamartia". Kiedy premiera?

Materiał "Hamartia" zarejestrowano w sztokholmskim Studio Humbucker pod okiem Roberta Pehrssona, oraz w Studio Ryssviken, gdzie za konsoletą zasiadł Linus Björklund, gitarzysta formacji Lucifer . Za miks odpowiada brytyjski fachowiec Tom Dalgety, a za mastering (wykonany w studiu Redmount) Magnus Lindberg z Cult Of Luna . Okładkę, zgodnie z tradycją, zaprojektował Adam Zaars, gitarzysta Tribulation .

Reklama

Na EP-ce "Hamartia" znajdziemy opublikowany w 2022 roku singel o tym samym tytule, kompozycje "Axis Mundi" i "Hemoclysm" oraz przeróbkę "Vengeance (The Pact)" z repertuaru Blue Öyster Cult .

Świeże dokonanie Tribulation trafi do sprzedaży 7 kwietnia nakładem niemieckiej Century Media Records (CD, trzy wersje winylowe, cyfrowo)."Where The Gloom Becomes Sound", ostatnia duża płyta Szwedów, miała swą premierę na początku 2021 roku.

Grupa wypuściła właśnie drugi singel z nowej EP-ki. Utwór "Axis Mundi" jest pierwszą kompozycją skomponowaną przez gitarzystę Josepha Tholla, który dołączył do składu Tribulation w roku 2020. Teledysk "Axis Mundi" możecie zobaczyć poniżej:



Clip Tribulation Axis Mundi

Nie zapomnijcie też sprawdzić wideoklipu "Hamartia" z ubiegłego roku:

Clip Tribulation Hamartia

Dodajmy, że Szwedzi byli jednym z uczestników Mystic Festival 2022 w Gdańsku.