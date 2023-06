Treat Williams nie żyje. Tragiczna śmierć gwiazdora musicalu "Hair"

Treat Williams urodził się 1 grudnia 1951 roku. Zadebiutował na ekranie w filmie "Deadly Hero" z 1976 roku.

Międzynarodową rozpoznawalność przyniosła artyście rola hipisa George'a Bergera ( zobacz! ) w filmie "Hair" Milosa Formana. Otrzymał za nią nominację do Złotych Globów w kategorii "najbardziej obiecujący nowy aktor".

Hair - I Got Life

Dwa lata później znów był nominowany, tym razem za pierwszoplanową rolę w dramacie "Książę miasta". Trzecią szansę na statuetkę Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej miał w 1985 roku za występ w "Tramwaju zwanym pożądaniem".



Zagrał ponadto w wielu innych kultowych produkcjach. Można go było oglądać w "1941" Stevena Spielberga, "Dawno temu w Ameryce" Sergio Leone czy "Maratończyku" Johna Schlesingera.



Widzowie pamiętają go z pewnością również za sprawą jednej z głównych ról w serialu "Everwood", w którym występował w latach 2002-2006.

W ostatnich latach pojawił się w takich produkcjach, jak: "Teraz albo nigdy", "Imprezowi rodzice", Uciekaj albo walcz". Jego ostatnia kreacja pochodzi z zeszłorocznego miniserialu HBO Max "Miasto jest nasze".



Aktor miał 71 lat. Pozostawił żonę, córkę i syna.

