Tragedia w rodzinie Neda LeDouxa. Nie żyje jego 2-letnia córka

2-letnia córka muzyka country Neda LeDouxa - Haven - zmarła w wyniku tragicznego zakrztuszenia się. Rodzina wystosowała oświadczenie.

Ned LeDoux wydał oświadczenie po śmierci córki /Mindy Small /Getty Images

Do tragedii doszło w domu rodzinnym muzyka w Kansas 20 października. Ned i jego żona Morgan zorientowali się, że ich córka Haven połknęła przedmiot, który uniemożliwia jej oddychanie. Wezwane na miejsce pogotowie nie zdążyło odratować dziewczynki.

Rodzina w związku z wielką tragedią wystosowała specjalne oświadczenie.

"Z wielkim smutkiem Ned i Morgan informują swoich fanów i przyjaciół, że ich dwuletnia córka Haven zmarła 20 października po tragicznym wypadku w domu. Rodzina LeDoux docenia miłość i wsparcie oraz prosi o uszanowanie jej prywatności" - czytamy.



Ned LeDoux to autor tekstów i wokalista country, syn słynnego gwiazdora country Chrisa LeDouxa. Początkowo muzyk występował w zespole Western Underground, aby następnie rozpocząć karierę solowa. Do tej pory wydał jeden album "Sagebrush" (2017 r.). 8 listopada do sprzedaży trafić ma jego druga płyta "Next In Line". Na razie nie wiadomo, czy w związku z tragedią jej premiera zostanie opóźniona.