"W nowym utworze Tove Lo stawia czoła emocjom związanym ze zdradą nieodwzajemnionej miłości" - napisał dziennikarz "Rolling Stone".

Numer pochodzi z soundtracku do popularnego serialu "Euforia". Singlowi towarzyszy teledysk, który wyreżyserował Kenten. W klipie widzimy piękną Tove Lo targaną emocjami.

"'How Long' to piosenka o miłości, zdradzie i wyparciu. Jedna z kilku, które powstały podczas kwarantanny. Myślę, że jest piękna z całym swym mrokiem" - opowiada Tove Lo.



Cały soundtrack drugiego sezonu "Euforii", na który trafią również nagrania Lany Del Rey czy Jamesa Blake’a, ukaże się 25 lutego.

Tove Lo z kolejnymi wyzwaniami

Po sukcesie czwartego albumu "Sunshine Kitty", Tove Lo zadebiutowała jako aktorka w znakomicie ocenionym filmie "The Emigrants" w reżyserii Erika Poppe’a. Obecnie Szwedka pracuje nad nową muzyką oraz szykuje się do występów na festiwalach Governors Ball Music czy Bonnaroo Music & Arts.

Tove Lo swój pierwszy album "Queen of the Clouds" wydała w 2014 roku. Płyta pokryła się platyną i przyniosła przeboje "Talking Body," "Moments," oraz pokryty czterokrotną platyną "Habits (Stay High)". Wydany w 2016 roku zestaw "Lady Wood" trafił na 11. miejsce głównego notowania Billboardu, a promujący dzieło singel "Cool Girl" zgromadził 800 milionów odtworzeń. Sequel, "Blue Lips (Lady Wood Phase II)", znalazł się na liście "20 najlepszych popowych albumów 2017 roku" przygotowanej przez "Rolling Stone'a". Nie można też zapomnieć o kobiecym hymnie "Bitches", który z Tove Lo nagrały Charli XCX, Icona Pop, Elliphant i ALMA.

Tove Lo można było zobaczyć w roli gościa specjalnego na trasach Coldplay, Katy Perry czy Maroon 5. Równolegle z wokalną karierę, artystka pisze piosenki dla innych wykonawców. Była na przykład współautorką hitu "Love Me Like You Do" (4-krotna platyna) Ellie Goulding z filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya" czy "Homemade Dynamite" Lorde. Ponadto wspierała swym talentem takie gwiazdy, jak Zara Larsson, Icona Pop, Victoria Justice, MS MR, Lea Michele i Hilary Duff, a także współpracowała z takimi artystami, jak Charli XCX, Nick Jonas, Sean Paul, Duran Duran, FINNEAS, Alesso i Major Lazer.

W 2019 roku Tove Lo wydała czwarty długogrający album "Sunshine Kitty". Wydawnictwo promował singel "Glad He’s Gone", który otrzymał nominację do Grammy w kategorii Najlepszy teledysk.