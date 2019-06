Torche z nową płytą "Admission"

Grupa Torche ze słonecznej Florydy odlicza już dni do premiery piątego albumu.

Torche nagrali nową płytę /Keans Llamera /

"Admission" trafi w ręce fanów rockowo-metalowej formacji z Miami 12 lipca pod skrzydłami filadelfijskiej Relapse Records (CD, winyl, kaseta, cyfrowo).

Od czasu poprzedniej płyty ("Restarter" z 2015 r.) w szeregach Torche doszło do istotnych zmian, bowiem dotychczasowy basista Jon Nunez przeflancował się na gitarę, a skład uzupełnił nowy basista Eric Hernandez (Wrong).

Okładkę zaprojektował pochodzący z Kuby, amerykański artysta Richard Vergez.

Z premierowym utworem "Slide" Torche możecie się zapoznać poniżej:

Wideo TORCHE - Slide (Official Visualizer)

Na płycie "Admission" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "From Here"

2. "Submission"

3. "Slide"

4. "What Was"

5. "Times Missing"

6. "Admission"

7. "Reminder"

8. "Extremes Of Consciousness"

9. "On The Wire"

10. "Infierno"

11. "Changes Come".