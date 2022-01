Top Girls w 2021 roku poinformowały swoich fanów o personalnych zmianach w składzie. Wydały oświadczenie, z którego wynika, że już od stycznia wokalistki wiedziały o swoim odejściu. Fani grupy obawiali się, że będzie to koniec istnienia zespołu.

Z oświadczenia Justyny Lubas dowiedzieliśmy się wtedy, że zespół nadal będzie istniał, ale już chwilę później poznaliśmy nowe twarze i życiorysy wokalistek Top Girls. Natalia Siemieniecka i Katarzyna Grabowska-Kupidura to wokalistki, które ukończyły szkoły: wokalistyki i muzyczne.



Reklama

Piosenkarki nie kazały długo czekać na swój nowy utwór. Niemal od razu w sieci pojawił się teledysk do nowej piosenki o znaczącym tytule - "Było minęło" ( sprawdź! ).

Ostatni przebój grupy, pt. "Róże i różowe tulipany" osiągnął już ponad 4 miliony wyświetleń co nie umknęło uwadze zarówno zespołu jak i jego wytwórni Green Star Music, która pod swoim szyldem wydaje również takie zespoły, jak Akcent, Etna, Extazy, Jorrgus, czy Milano.



"4 mlny wyświetleń! Gratulujemy i dziękujemy!" - napisano na Facebooku wytwórni.



Zespół działa od 2015 r., a w dorobku ma występy na najważniejszych imprezach disco polo i dance, jak m.in. Roztańczony PGE Narodowy czy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie.

Clip Top Girls Róże i różowe tulipany

Instagram Post

Topky: Byłe wokalistki Top Girls z nowymi przebojami

Wokalistki, które jeszcze niedawno tworzyły jeden z najpopularniejszych zespołów w świecie disco polo, czyli Top Girls, po rozstaniu z Justyną Lubas zdecydowały o utworzeniu nowego zespołu. W skład duetu Topky weszły Paula Karpowicz i Angelika Żmijewska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Z wizytą u Pauli Karpowicz (zespół TOPKY) Disco Polo Music

We wrześniu mogliśmy obejrzeć teledysk do debiutanckiego singla "Szpile". Za realizację klipu odpowiada Studio Powidok, a u boku wokalistek pojawili się tancerze z Grupy Next Tomasza Barańskiego.

Sprawdź tekst piosenki "Szpile" w serwisie Tekściory.pl!



Wideo Topky - Szpile (Official Video)

Kolejnymi hitami zespołu były "Bez Wad", "All For You" i "Spina".