Następca debiutu "Victims Of Vile Torture" z 2021 roku zarejestrowano, zmiksowano i poddano masteringowi pod nadzorem Bena Karrasa, skrzypka black / folkmetalowego Windfaerer z New Jersey. Okładkę "Rot Stink Rip" zaprojektował Tyler Pennington, zaś oprawą graficzną zajął się Brazylijczyk Nestor Carrera.

Drugi album Tombstoner ujrzy światło dzienne 26 kwietnia pod banderą prężnie działającej Redefining Darkness Records z Cleveland w stanie Ohio (CD, na winylu w dwu wersjach kolorystycznych, cyfrowo).

Przypomnijmy, że deathmetalowy kwartet z nowojorskiej Staten Island tworzą dwie pary braci, czyli Daniel (gitara) i Thomas (wokal / bas) Megillowie oraz Jesse (wokal / gitara) Jason (perkusja) Quinonesowie.



Tytułowego utworu z płyty "Rot Stink Rip" Tombstoner możecie posłuchać poniżej:

Tombstoner - szczegóły albumu "Rot Stink Rip" (tracklista):

1. "Execution Bell"

2. "Sealed In Blood"

3. "Rot Stink Rip"

4. "Fuckin' Nasty"

5. "Static"

6. "Metamorphosis"

7. "Reduced To Hate"

8. "Compulsive Ruminations"

9. "Desperate Dreams"

10. "Vials"

11. "Leave You For Last".