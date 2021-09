"Tomek za życia był bardzo aktywną osobą. Wiele się o nim słyszało, wydawał mnóstwo muzyki, często grał koncerty. Z pewnością więc wielu z Was ma na swoich komputerach, czy też telefonach, materiały filmowe, na których uwieczniony został Chada. Mamy więc prośbę - wysyłajcie je do nas e-mailowo! Wykorzystane zostaną one do pewnego projektu, który z całą pewnością wywoła uśmiech u wszystkich fanów Tomka. Tym bardziej większe będzie wasze zadowolenie, jeśli w projekcie tym zostaną wykorzystane nadesłane przez Was materiały. Na e-maile czekamy do 5 września. Ślijcie je na adres biuro@chadaproceder.pl. Z góry dziękujemy!" - czytamy we wpisie na koncie Chady.



Wpis wywołał ogromne poruszenie, część komentujących z entuzjazmem i zaciekawieniem przyjęła nowy pomysł Step Records na uczczenie pamięci rapera. Pojawiły się jednak również wpisy mniej pozytywne. Niektórym nie spodobała się próba zarabiania na zmarłym.

"Proceder" hitem, w planach pośmiertna płyta Chady?

O działalności Chady opowiadał film Michała Węgrzyna "Proceder". Produkcja miała premierę we wrześniu 2019 roku, a w roli rapera zaprezentował się Piotr Witkowski. W obsadzie znaleźli się m.in.: Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Agnieszka Więdłocha, Ewa Ziętek oraz raperzy: Vienio, Kali, ZBUKU i Bajorson.

Film cieszył się sporą popularnością, a w kinach zobaczyło go ponad 600 tys. widzów.

Przy okazji rocznicy śmierci Chady wrócił temat jego pośmiertnego dorobku. Do tej pory światło dzienne ujrzał ostatni numer, nad którym pracował raper - "Jak nie być szczęśliwym".

"Tomek miał w zapasie dużo tekstów, które spisywał podczas pobytu w zakładzie karnym. Po drugiej stronie muru Chada nie próżnował - pisał dużo i konkretnie. Dbałem o to, żeby miał pod co pisać i choć z wiadomych względów nie zawsze udawało mi się dostarczyć mu świeże bity, to czasem mieliśmy szczęście" - mówił producent RX jeszcze w 2020 roku.

"Mamy ciekawe artefakty, niewykorzystane teksty Tomka. Do dziś mam zapisane, że ósmego marca powstał pomysł projektów dwóch płyt. Jedną, którą chcieliśmy, aby Tomek zrobił we współpracy z innymi artystami, a druga miała być zrobiona z RX-em" - wspominał w marcu tego roku Kuba Krok w rozmowie z Popkillerem. "W wytwórni cały czas się zastanawiamy, co zrobić z tymi zeszytami" - przyznał Krok.

Zdjęcia z planu filmu "Proceder" - Sasha Kowalewski i Piotr Witkowski na planie filmu "Proceder"

Tragiczna śmierć Chady

39-letni Tomasz Chada zmarł 18 marca 2018 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Trafił tam po tym, gdy w innej placówce na oddziale ortopedycznym (przebywał tam z urazem kręgosłupa; efekt skoku z trzeciego piętra pod wpływem środków odurzających) wszczął awanturę.

Oficjalną przyczyną śmierci gwiazdora było zatrzymanie akcji serca. Sprawą niewyjaśnionej śmierci Chady zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone było pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali.

Wstępna sekcja zwłok wykluczyła śmierć rapera w wyniku działań funkcjonariuszy. W marcu 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach potwierdziła, że śledztwo w sprawie zostało umorzone.