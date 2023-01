Tom Verlaine nie żyje. Był gitarzystą zespołu Television

Wiadomość została potwierdzona przez Jesse Paris Smith, córkę Patti Smith. Kobieta przekazała, że muzyk zmarł "po krótkiej chorobie".

"Znalezienie odpowiednich słów jest teraz zbyt trudne. Uczucie wewnątrz jest zbyt trudne, choć twój duch jest już lekki, całkowicie i prawdziwie wolny" - napisała Smith.

"Kocham Cię na zawsze, i zawsze będę pamiętała i trzymała blisko dotyk Twoich dłoni - dłoni pięknego twórcy i miłości bardziej ciepłej, czułej, delikatnej i prawdziwej, niż można sobie kiedykolwiek wymarzyć. Nigdy nie było drugiego takiego jak Ty i nigdy nie będzie. Jakież to błogosławieństwo i dar, że dane mi było dzielić z Tobą mój czas na ziemi. Będę wdzięczna do końca mojego życia, a my zobaczymy się ponownie, spotykając się, gdziekolwiek poszedłeś" - dodała.

Tom Verlaine nie żyje. Był frontmanem Television

Urodzony w 1949 roku w Denville (New Jersey) Thomas Miller już w młodym wieku zaczął zajmować się muzyką, Najpierw grał na fortepianie, później, po zainteresowaniu się muzyką Stana Getza, zdecydował się na saksofon. Gitarą zainteresował się po wejściu w świat Rolling Stonesów.

W szkole średniej poznał Richarda Hella. Wspólnie przenieśli się do Nowego Jorku. Wtedy Thomas postanowił przyjąć pseudonim artystyczny Tom Verlaine - w nawiązaniu do francuskiego poety Paula Verlaine'a. Wraz z Hellem, Verlaine założył zespół Neon Boys, który szybko się rozpadł. Na fundamentach Neon Boys powstała jednak grupa Television. Zespół stał się częścią nowojorskiej sceny punkowej, obok takich zespołów jak Ramones, Blondie czy Talking Heads.

Muzycy nagrali dwa albumy - "Marquee Moon" (1977) i "Adventure" (1978) - po czym zawiesili działalność. W 1992 roku wydali jeszcze płytę "Television", a do kolejnej reaktywacji zespołu doszło w 2001 roku. Gitarzysta nagrał również dziewięć albumów solowych. Debiutancki album, nazwany po prostu "Tom Verlaine", ukazał się w 1979 roku, a dyskografię zamykał wydany w 2006 roku "Around".