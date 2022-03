Tom Parker w ostatnim czasie wspiera muzyków The Wanted na scenie. Porusza się jednak obecnie na wózku inwalidzkim, jak podaje The Mirror. Przyczyną tego stanu rzeczy ma być bardzo poważne osłabienie, które wynika z leczenia nieoperacyjnego guza mózgu. Wokalista jest zbyt słaby, by stać.

33-letni wokalista ma szerokie grono fanów i na bieżąco informuje o walce z chorobą i postępach w leczeniu. Max George, inny członek brytyjskiego boysbandu, podzielił się zdjęciem Parkera na wózku inwalidzkim. W tle słyszymy utwór "SexyBack", a Tom pokazuje znak pokoju. Nosi też czapkę i okulary przeciwsłoneczne. Wszystko to jest spowodowane jego fatalną diagnozą.

Reklama

George w nagraniu pochwalił Toma za wytrzymałość na to wszystko, z czym musi się mierzyć.

Zdjęcie Zdjęciem Parkera podzielił się Max George / Instagram / materiał zewnętrzny

Odskocznia od niekończącego się leczenia jest bardzo potrzebna Tomowi, który cierpi na nieoperacyjnego guza mózgu. Choć jeszcze nie tak dawno lekarze nie dawali mu dobrych rokowań, to w listopadzie 2021 roku pojawiła się informacja, że guz jest w remisji. Teraz na zdjęciach widzimy wokalistę z nieustającym hartem ducha, który mimo cierpienia stara się robić to, co najbardziej lubi.

Instagram Post

Zanim wokalista pojawił się na trasie, na przełomie lutego i marca był na leczeniu w Hiszpanii. Z powodu dodatkowych badań i obostrzeń jego powrót do Anglii się opóźnił, dlatego nie wziął udziału w niektórych koncertach. "Jestem oczywiście zmartwiony, że ominie mnie kilka pierwszych występów, ale jestem pewien, że rozumiecie, iż muszę zakończyć mój cykl leczenia" - przepraszał wówczas fanów.

Wygląda na to, że właśnie Max George jest najbliżej z Tomem, który opiekuje się podczas trasy. Przy okazji kolejnych koncertów zamieszcza zabawne filmiki, na których pokazuje, co za kulisami robi Parker.

Na jednym ze zdjęć pokazał Toma zajadającego się sałatką z kurczakiem, żartując z jego apetytu: "To już dzisiaj dziewiąty posiłek Toma". Parę dni temu dołączył do muzyków The Wanted na scenie w Birmingham, ku ogromnej uciesze widowni. Nie mógł jednak stać, przygotowano dla niego specjalne krzesło.



Instagram Post

Na nowych zdjęciach widzimy Parkera z opuszczoną powieką - muzyk zakłada do wystąpień publicznych okulary po to, by nie pokazywać jednego z objawów swojej choroby.

Instagram Post

Odkąd Tom Parker został zdiagnozowany w 2020 roku, lekarze dawali mu maksymalnie półtora roku życia. Od tego czasu przeszedł ponad sześć rund chemioterapii i 30 sesji radioterapii. Pomimo że jego rak jest nieuleczalny, to ma szanse na normalne życie. Jednak według słów muzyka, nieaktywne komórki raka pozostają w pacjencie, więc zawsze będzie zagrożony nagłym nawrotem choroby.

The Wanted na polu bitwy 1 / 7 Źródło: Universal Music Polska udostępnij

"To były najczarniejsze dni w moim życiu. Chodzenie tam i leżenie pod maszynami do promieniowania było okropne. Okropne i denerwujące. Myślisz sobie: 'Czy to coś da? Czy to coś zmieni? Czy jest sens, żebym to robił, skoro i tak umrę? Nie chcę przez to przechodzić'. A chemioterapia była brutalna. Nie życzyłbym tego nikomu" - mówił o sesjach leczenia muzyk.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Wanted Glad You Came

Autorzy hitu "Glad You Came" założyli zespół w 2009 roku, który działał przez kolejne pięć lat. W 2021 roku członkowie składu postanowili dokonać reaktywacji, po tym, jak dowiedzieli się o chorobie ich kolegi Toma Parkera. Jak informowali, zespół chce nagrać również nową płytę. Teraz jest w trakcie trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii.