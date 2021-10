"Piosenka opowiada o moich wielkich zmaganiach z koszmarami i o tym, że czasami boję się zasnąć, bo nigdy nie wiem, co mnie czeka we śnie" - mówi Bill Kaulitz o utworze "Here Comes the Night".

"Czasami miewam najstraszniejsze koszmary przez wiele miesięcy i mam wrażenie, że nigdy się nie kończą. Ale jestem też zafascynowany nocą i uwielbiam, kiedy robi się ciemno. Jest w tym coś niebezpiecznego i ekscytującego i to daje mi życie" - dodaje wokalista grupy Tokio Hotel.



Na potrzeby teledysku zespół wymyślił coś bardzo specjalnego: fani przysłali odręcznie napisane wersy, które zostały wykorzystane w klipie obok wokalnego występu Billa - tak więc każdy fan otrzymał swój własny moment "Here Comes the Night".

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa kwartetowi z Magdeburga nie udało się zakończyć poprzedniej trasy "Melancholic Paradise".

Tokio Hotel - koncert w Polsce w 2022 r.

Zespół zdecydował, że trasa "Beyond the World Tour" zostanie przełożona na 2022 r. W jej ramach Niemcy 14 maja 2022 r. zaprezentują się w MCK w Katowicach.

"Jesteśmy podekscytowani trasą koncertową i cieszymy się, że koncerty w końcu odbędą się w tych terminach. Cała ta energią, którą kumulujemy na występy na żywo, prawie nas rozsadza i nie możemy już się doczekać, aby dać z siebie wszystko, kiedy w końcu wrócimy na scenę. Ta trasa będzie wyjątkowa. Na pewno taka będzie" - zapowiadają Niemcy.

Nie znamy wciąż szczegółów nowego, szóstego albumu grupy. Po wydaniu w 2019 roku takich utworów jak "Melancholic Paradise", "When It Rains It Pours" i "Chateau" kolejnym singlem był "Berlin" z gościnnym udziałem kanadyjskiej wokalistki VVAVES.



W lutym tego roku zespół wypuścił nowy utwór "White Lies" z udziałem niemieckiego duetu Vize. W maju grupa zaprezentowała (ponownie z Vize) taneczny cover z repertuaru rockowej legendy The Who - "Behind Blue Eyes".

Tokio Hotel - jak dziś wyglądają idole nastolatków?

Po niesamowitych sukcesach singla "Durch den Monsun" ("Przez ten wiatr") oraz piosenki "Schrei" ("Krzycz") zespół stał się jednym z najpopularniejszych wykonawców w Europie, a na koncertach Tokio Hotel dochodziło do zbiorowej histerii nastoletniej widowni.

Idole nastolatek - Tom i Bill Kaulitzowie (Tokio Hotel) kończą 30 lat 1 / 14 Tom i Bill Kaulitzowie to niemieccy muzycy, założyciele grupy Tokio Hotel. Tom jest gitarzystą i kompozytorem, Bill wokalistą i autorem tekstów zespołu. Na czerwonym dywanie ostatnio często pokazują się w trójkę, z żoną Toma, Heidi Klum. Źródło: Getty Images Autor: Tommaso Boddi udostępnij

Później zespół musiał odrobinę zmienić styl, co było słychać na kolejnym singlu z debiutanckiej płyty "Schrei" zatytułowanym "Rette Mich" ("Ratuj mnie"). Wszystko to z powodu "nowego" głosu wokalisty Billa Kaulitza, który w tamtym czasie przeszedł mutację (i przy okazji zmienił image).

Formacja ma na swoim koncie ponad 10 mln sprzedanych płyt w 68 krajach, a także niezliczone nagrody na całym świecie.

W ostatnim czasie głośniej zrobiło się o grającym na gitarze Tomie Kaulitzu - w lutym 2019 r. muzyk w tajemnicy poślubił niemiecką supermodelkę Heidi Klum, która jest od niego starsza o 16 lat. Dla Klum był to trzeci ślub - wcześniej była m.in. żoną wokalisty Seala.