Dom z trzema sypialniami i dwiema łazienkami mierzy nieco ponad 213 metrów kwadratowych i jest to typowy amerykański dom otoczony okazałą działką. Jednak fakt, że wychowywała się w nim gwiazda estrady dodaje mu sporej wartości.

Zdaniem agentki Yvonne Hulsey, jego przyszli właściciele mają szansę nabyć kawałek muzycznej historii. W domu wciąż można znaleźć ślady obecności Britney Spears w postaci malunków wschodzącej gwiazdy popu, a nawet wymowny napis na drzwiach "Christina jest do bani, Brit rządzi" czy naklejkę na lustrze z wizerunkiem członków zespołu 'N Sync.

"Urocza rezydencja mieści oryginalne studio tańca, w którym rozpoczęła się niesamowita podróż Britney. Położona na tle spokojnego parku, posiadłość emanuje spokojem i nostalgią. To, co wyróżnia ten dom, to autentyczny związek z samą Britney. Wiele mebli jest oryginalnych, charakterystycznych dla tego domu, co pozwala zachować esencję wczesnych lat życia kultowej piosenkarki" - czytamy w opisie.

Nieruchomość w krótkim czasie sporo zyskała na wartości. Jak donosi "The New York Post", w 2021 roku, gdy na jej sprzedaż zdecydował się Jamie Spears (ojciec wokalistki), dom wyceniono na 275 tys. dolarów, dziś cena nieruchomości to 1,2 mln dolarów.

"Jak to się stało, że cena jest 4-krotnie wyższa niż 2 lata temu?", "1,2 miliona i nie potrafili naprawić sufitu w studiu?", "Pełno paskudnych drewnianych paneli za 1,2 mln", "Mam nadzieję, że nikt nie jest tak głupi, żeby aż tyle za to zapłacić", "Nie obchodzi mnie, kto mieszkał lub umarł w tym domu. To nie jest tyle warte" - czytamy w komentarzach.



Obecnie Britney Spears mieszka w rezydencji Thousand Oaks w Los Angeles (Kalifornia). Reszta jej rodziny pozostała w Kentwood.