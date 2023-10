To nie jej wina! AGATA z kolejnym tanecznym przebojem

"Bujający bit, w którym pierwszoplanowe role odgrywają elektryzujący bas i mocna, podrywająca perkusja, odrobina synthowej nostalgii rodem od Depeche Mode i trochę dodających dramaturgii smyczków, podbijających miłosną historię zawartą w tekście piosenki. Brzmi jak przepis na hit? Wszystko na to wskazuje!" - czytamy w zapowiedzi.

AGATA po raz kolejny sserwuje dawkę synth-popowych, klubowych brzmień, wobec których nie sposób przejść obojętnie. "'Nie jej wina' to detektywistyczna, postmiłosna fantazja pewnej siebie kobiety, która daje się ponieść chwilowej zazdrości i obsesji na myśl o tym, że jej ex ma nową dziewczynę" - głosi opis.

Reklama

"'Nie jej wina' to jedna z pierwszych faz przechodzenia przez rozstanie, gdy ogarnia cię lekka obsesja na punkcie nowego obiektu westchnień twojej dawnej miłości. Złamane serce i zraniona duma potrafią czasem zmienić kobietę w najbardziej wykwalifikowanego detektywa. Ta piosenka to dialog, który rzadko kiedy mamy okazję poprowadzić poza swoją wyobraźnią. Która z nas nie chciałaby choć przez chwilę bezwstydnie myśleć, że była najlepszym, co przydarzyło się temu nieświadomemu swojego błędu nieszczęśnikowi? Choć życie to nie film i nie zawsze chodzi o ciebie, myśl o tym, że to ty grasz 'main character' w historii rozpadu tej relacji, potrafi być pomocna w przejściu przez trudne emocje" - opowiada AGATA.

Premierze singla towarzyszy teledysk, który powstał we współpracy z kolektywem IMAGI.NATION. Klip stworzono przy użyciu zupełnie różnych narzędzi cyfrowych, między innymi smartfona i starej kamery cyfrowej.

Clip AGATA nie jej wina

Kim jest AGATA?

Wokalistka i producentka muzyczna: w takiej kolejności AGATA przedstawia się swoim słuchaczom. Jej twórczość to wielobarwny pop, który jest eklektyczną mieszanką fascynacji brzmieniowych artystki. Na jej muzyczny styl wpływ miały dorastanie w wielokulturowym Frankfurcie nad Menem i późniejsza edukacja muzyczna we Wrocławiu.

W 2021 roku ukazała się jej debiutancka EP-ka "Pryzmat", będąca pierwszą muzyczną wizytówką artystki. W dotychczasowej twórczości AGATY R&B spotykało synthwave, house i soul, a to dopiero początek jej eksperymentów. 2022 rok przyniósł współpracę z wychowaną we Wrocławiu i Nowym Yorku producentką Marisol, z którą AGATA stworzyła utwory "Obojętne" i "Kręci się ziemia", pełne letnich, karaibskich, momentami bliskowschodnich, a jednocześnie miejskich brzmień.

Obecnie AGATA wykonuje obrót o 180 stopni i wchodzi w swoją nową, taneczną erę pod szyldem "dance music". W najnowszej twórczości nie szczędzi nawiązań, które zabiorą słuchacza wprost na parkiety klubów z końca lat dziewięćdziesiątych, początków nowego milenium i tych najbardziej współczesnych.