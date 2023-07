Jak donosi TMZ, pierwszy kryzys pojawił się krótko po tym, jak obostrzenia związane z pandemią zostały zniesione i artystka wróciła do swojego napiętego harmonogramu pracy. Po wielu miesiącach spędzonych razem w pandemii, gdy wszystko powoli zaczęło wracać do normy, szybko okazało się, że ich styl życia znacznie się różni. Ponoć Gomezowi, który bardzo ceni sobie prywatność, mocno doskwierało zainteresowanie prasy i fakt, że mają dla siebie coraz mniej czasu. Kryzys pogłębił się jeszcze bardziej, gdy Ariana Grande wyjechała do Londynu, na plan musicalu "Wicked".

Według "Page Six", mąż piosenkarki odwiedził ją w Londynie, podejmując ostatnią próbę ratowania związku, ale starania okazały się niewystarczające. Ostatecznie, w styczniu oboje doszli do wniosku, że małżeństwo nie ma przyszłości i zdecydowali o separacji. Jak informuje osoba z otoczenia pary, decyzję o rozstaniu podjęli wspólnie i dziś, choć rozwód jest w toku, "dokładają wszelkich starań, aby zachować przyjacielskie relacje". Tę samą narrację o przyjacielskim rozstaniu podtrzymuje informator magazynu "People", który także potwierdził informację o rozwodzie.

Para poznała się w 2020 roku. Zagraniczna prasa zachwycała się wówczas przedsiębiorcą, zapewniając, że skromny, pracowity agent nieruchomości jest idealnym wybrankiem. Niespełna rok później para ogłosiła zaręczyny, a po kilku miesiącach zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas skromnej uroczystości w domu artystki w Montecito w Kalifornii.