Informacje o śmierci Tima Bachmana przekazał jego syn, Ryder Bachman.

"Dziękuję wszystkim za miłe słowa. Jestem wdzięczny, że w końcu mogłem spędzić z nim trochę czasu. Złapcie swoich bliskich i przytulcie ich blisko, nigdy nie wiecie, ile macie czasu" - napisał w mediach społecznościowych.

Gitarzysta i wokalista był jednym z współzałożycieli kanadyjskiej grupy Bachman-Turner Overdrive , którą tworzyli z nim jego bracia Randy Bachman (wokal, gitara) i Robbie Bachman (perkusja, wokal) oraz Fred Turner (bas, wokal). Działający z przerwami od 1973 r. zespół w swojej karierze sprzedał prawie 30 mln płyt.

Do największych sukcesów grupy należą albumy z 1973 roku - debiutancki oraz "II". Przebojami stały się utwory "Let It Ride" oraz "Takin' Care of Business". Charakterystycznym dla brzmienia BTO elementem były twarde riffy i mocne harmonie wokalne, które można było słyszeć w niemal każdym amerykańskim radio w latach 70.

Tim Bachman odszedł w 1974 r. po wydaniu dwóch pierwszych płyt. Do zespołu wrócił w latach 1983-1986, a po kolejnym rozstaniu przez kilka lat występował pod szyldem Tim's B.T.O.

Przypomnijmy, że w styczniu 2023 r. w wieku 69 lat zmarł Robbie Bachman .