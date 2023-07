Till The Dirt: Nowy zespół frontmana Atheist debiutuje

Pierwszą płytę Till The Dirt wyprodukował Scott Burns, słynny fachowiec od amerykańskiego death metalu, z którego usług korzystali najwięksi przedstawiciele gatunku, w tym Death, Obituary, Cannibal Corpse, Suffocation, Deicide, a także Atheist, macierzysta formacja Shaefera. Na albumie "Outside The Spiral" usłyszymy szereg gości, wśród nich m.in. znanego z Nevermore i Arch Enemy Jeffa Loomisa, Johna Longstretha z Origin i Steve'a DiGiorgio z Testament.

Muzyka Till The Dirt wychodzi, jak czytamy, poza ramy death metalu, stanowiąc ekstremalną fuzję grunge'u, black metalu, jazzu, rocka, dark wave'u, a nawet klasycznego popu oraz paru innych stylów. W szeregach Till The Dirt figurują także czterej muzycy młodszego pokolenia: kanadyjski gitarzysta Ian Waye, perkusista Dylan Marks, oraz dwaj aktualni członkowie Atheist, czyli gitarzysta Jerry Witunsky i meksykański basista Yoav Ruiz-Feingold.

Till The Dirt podpisał już kontrakt z niemiecką Nuclear Blast Records. Premiera "Outside The Spiral" odbędzie się 25 sierpnia.

W sieci pojawił się już tytułowy utwór z longplaya "Outside The Spiral", w którym zagrał gościnnie legendarny basista Steve DiGiorgio (m.in. Testament, eks-Death i Sadus). Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo TILL THE DIRT - Outside The Spiral (OFFICIAL LYRIC VIDEO)

Till The Dirt - szczegóły płyty "Outside The Spiral" (tracklista):

1. "Starring Role"

2. "Outside The Spiral"

3. "Privilege"

4. "As It Seems"

5. "Invitation"

6. "Forest Of Because"

7. "Who Awaits"

8. "Insist And Demand"

9. "The Good The Bad The Other"

10. "Watch You Grow Old"

11. "Bring On The Gods".