Thulcandra ku chwale otchłani (nowa płyta "Hail The Abyss")

Piątą płytę melodyjnych black / deathmetalowców z Bawarii wyprodukował Steffen Kummerer, grający na gitarze wokalista i lider Thulcandry, muzyk znany także z formacji Obscura. Miksem zajął się słynny Szwed Dane Swanö. Autorem okładki "Hail The Abyss" jest niemiecki artysta Herbert Lochner.

Następca albumu "A Dying Wish" (2021 r.) ujrzy światło dzienne 19 maja pod banderą austriackiej Napalm Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), cyfrowo, na winylu oraz jako specjalny boks (dwupłytowy album winylowy). Edycję CD wzbogacą koncertowe wersje numerów "The Second Fall" i "Deliverance In Sin And Death".

Longplay "Hail The Abyss" promuje już utwór "As I Walk Through The Gateway". "'As I Walk Through The Gateway' to chwytliwa, bezlitosna i melodyjna kompozycja spod znaku black i death metalu, która w wyjątkowy sposób łączy w sobie mocne strony zespołu" - napisał Steffen Kummerer.

Teledysk "As I Walk Through The Gateway" Thulcandry możecie zobaczyć poniżej:

Clip As I Walk Through The Gateway

Thulcandra - "Hail The Abyss" (tracklista):

1. "In The Eye Of Heaven"

2. "Hail The Abyss"

3. "At Night"

4. "Velvet Damnation"

5. "On The Wings Of Cosmic Fire"

6. "Acheronian Cult"

7. "As I Walk Through The Gateway"

8. "Blood Of Slaves"

9. "In Darkness We Descend"

10. "The Final Closure"