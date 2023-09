Mało kto spodziewał się, że grupa The Rolling Stones , która od 18 lat odcina kupony od dotychczasowego dorobku, wyda jeszcze album z nowymi kompozycjami. Mick Jagger i jego koledzy - gitarzyści Ronnie Wood i Keith Richards po raz kolejny zaskoczyli jednak fanów, gdy niedawno ogłosili, że 20 października wydadzą płytę "Hackney Diamonds". W oficjalnych komunikatach Stonesi poinformowali też, że wraz z tym nowym krążkiem zacznie się "nowa era The Rolling Stones".

The Rolling Stones i "Sweet Sounds of Heaven". To ich najdłuższa piosenka?

Po sukcesie pierwszego singla z nowej płyty, "Angry", przyszedł czas na jedną z najbardziej oczekiwanych kolaboracji.

Na albumie znajdzie się piosenka "Sweet Sounds of Heaven", którą pierwotnie Jagger i spółka nagrywali samotnie. Gdy w studiu przypadkowo pojawiła się Lady Gaga, Jagger miał zachęcić ją do zaśpiewania zwrotki.

Gdyby tego było mało, zaproszono również Steviego Wondera, który nieraz udowodnił już, że swym niezwykłym muzycznym zmysłem potrafi ubogacić utwór zamieniając go w ponadczasowy przebój. Muzyk miał zagrać w utworze na instrumentach klawiszowych.

W social mediach The Rolling Stones pojawiła się już krótka zapowiedź "Sweet Sounds of Heaven", która podgrzewa już i tak bardzo gorącą atmosferę w obozie fanów grupy. Całą piosenkę usłyszymy już w czwartek 28 września o godzinie 18!

Nieco soulowe brzmienie utworu przypomina dokonania The Rolling Stones szczególnie z lat 70. Co ciekawe, piosenka ma być najdłuższą w całej dyskografii londyńskiego zespołu - potrwa prawie 7 i pół minuty!

The Rolling Stones powracają po prawie 20 latach. Nie składają broni

Artykuł Błyszczący bliźniak i kreator przebojów. Najlepsze piosenki Jaggera, których nie znasz Przez ostatnie 18 lat z kilkoma małymi wyjątkami ("One More Shot", "Doom and Gloom" czy "Living in A Ghost Town") nie wydawali nowych utworów - najwyraźniej ta przerwa pobudziła ich kreatywność. Jak ujawnił sam Mick Jagger , nadchodzący krążek nie ma być tym ostatnim. Wokalista nie zdradził jednak, ile trzeba będzie czekać na kolejny album.

"Nie sądzę, że będzie to nasza ostatnia płyta. Już pracujemy nad kolejnym albumem. Nagraliśmy już trzy czwarte materiału na kolejną płytę" - wyjawił dla "The New York Times" lider zespołu. Wokalista nie zdradził jednak, kiedy efekty ich pracy ujrzą światło dzienne. Można jednak przypuszczać, że Stonesi nie będą zwlekać aż tak długo.

O płycie "Hackney Diamonds", która trafi do sprzedaży za niecały miesiąc, muzycy The Rolling Stones mówią, że jest dla nich swego rodzaju resetem. Dotyczy to także zmian, jakie zaszły w zespole po śmierci perkusisty Charliego Wattsa . Jak przyznał gitarzysta Keith Richards, po jego odejściu Stonesi musieli znaleźć dla siebie nowe brzmienie i nowego ducha, które będzie reprezentował namaszczony przez Wattsa perkusista Steve Jordan.

"Bez Charliego zapewne istniałby zespół The Rolling Stones, ale to nie byłby ten zespół The Rolling Stones. Był jednym z najmilszych, najbardziej życzliwych facetów, jakich znałem i kiedykolwiek spotkałem, był niezwykle tolerancyjny wobec wszystkich. Gdy tylko wspominam jego imię zaczynam płakać. Gdy odszedł, musieliśmy wyrobić sobie w pewnym sensie nowy styl, nowe brzmienie, tym razem dzięki Steve'owi" - wyjaśnił gitarzysta.

The Rolling Stones - tracklista albumu "Hackney Diamonds":

"Angry"* "Bite My Head Off" "Depending On You"* "Dreamy Skies" "Driving Me Too Hard" "Get Close"* "Live by the Sword" "Mess It Up" "Morning Joe Cues" "Sweet Sounds of Heaven" "Tell Me Straight" "Whole Wide World"

(* - kompozycja współtworzona z Andrew Wattem, producentem).

