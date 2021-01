The Pretty Reckless wracają z płytą "Death By Rock And Roll". Okładka znów wzbudzi kontrowersje?

Zespół The Pretty Reckless powraca z nowym albumem. Premiera "Death By Rock And Roll" już 12 lutego.

Taylor Momsen ponownie pojawiła się nago na okładce nowej płyty The Pretty Reckless /Tim Mosenfelder /Getty Images

Na nowym krążku będzie można usłyszeć wyjątkowych gości: Toma Morello (Rage Against The Machine/Audioslave), Matta Camerona (Soundgarden, Pearl Jam) i Kima Thayila (Soundgarden).

Nowojorski zespół uformował się w 2008 roku. W 2010 roku grupa wydała swój debiutancki album "Light Me Up", a cztery lata później płytę "Going To Hell" która znalazła się na piątym miejscu listy Billboard Top 200. Na tym albumie pojawiły się takie hity jak: "Heaven Knows", "Fucked Up World", czy "Follow Me Down".



Trzecia płyta zespołu "Who You Selling For" pozwoliła im zająć miejsce pierwsze listy Mainstream Rock Songs, dzięki kawałkowi "Take Me Down", który zyskał uznanie magazynów Vogue, Nylon, Billboard i wielu innych. The Pretty Reckless mają na swoim koncie ponad pół miliarda odtworzeń oraz liczne wyprzedane koncerty w tym podczas trasy z Guns N’ Roses.

W 2017 roku doszło do tragicznych wydarzeń, które głęboko wstrząsnęły zespołem. W trakcie trasy koncertowej, po występie w Detroit, Chris Cornell popełnił samobójstwo. Z tego powodu grupa zawiesiła swoją działalność i przestała koncertować. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, kiedy przyjaciel i producent zespołu Kato zginął w wypadku motocyklowym.

"To bardzo nami wstrząsnęło. Posypaliśmy się i zaczęliśmy nadużywać różnych substancji. Musieliśmy zdecydować, czy możemy dalej tworzyć. To był wybór pomiędzy śmiercią i pójściem naprzód" - powiedział Ben Phillips.

Po roku The Pretty Reckless wrócili do nagrywania i zaczęli tworzyć album "Death By Rock and Roll". Na okładce nowej płyty pozuje jego wokalistka - Taylor Momsen. Przypomnijmy, że gwiazda zespołu pozowała nago również na okładce drugiej płyty grupy - "Going To Hell". W tamtym czasie wizerunek nagiej 20-latki z krzyżem na plecach wzbudził liczne kontrowersje.



"Prawdę mówiąc, nie zastanawiałam się nad kwestią nagości. Chciałam tylko wyrazić to, że kiedy opuszczamy ten świat, nie zabieramy ze sobą niczego" - mówiła w tamtym czasie.