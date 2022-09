"Ze smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Marka Longa z The Opposition. Dziękujemy za to, że dałeś się namówić na przyjazd do Łodzi na Soundedit!" - taki komunikat pojawił się na facebookowym profilu Festiwalu Soundedit.

Na imprezie w Łodzi brytyjska grupa zagrała w 2018 r.



Początki The Opposition sięgają 1979 roku. Od samego początku pochodzący z Londynu zespół wyróżniała idea niezależności i opozycji wobec przemysłu muzycznego - stąd nazwa formacji.

W 1980 r. ukazał się debiutancki album "Breaking the Silence", a kolejne płyty to "Initimacy" (1983), "Promises" (1984) i "Empire Days" (1985). W połowie lat 80. liderzy Mark Long (wokal, gitara) i Marcus Bell (bas, programowanie) przenieśli się do USA, gdzie pod szyldem So pracowali nad nieco bardziej komercyjnym materiałem. Próba podbicia amerykańskiego rynku okazała się jednak niepowodzeniem.

Dość niespodziewanie za to w połowie lat 80. The Opposition cieszyli się sporym zainteresowaniem w Polsce - utwór "5 Minutes" pojawił się na Liście Przebojów Trójki. Na początku lat 90. Marcus Bell współpracował z polskim zespołem Mancu (wyprodukował ich drugą płytę "Twój wstyd").

"Wydaje się, że europejscy fani czują duży związek z zimnofalowym brzmieniem i The Opposition jest tego częścią" - mówił Mark Long.

Bell zmarł na raka w grudniu 2014 r. Również na raka chorował Mark Long. W ostatnim czasie na Instagramie informował, że rozpoczyna zaplanowany na sześć miesięcy cykl chemioterapii. "To oznacza skasowanie tegorocznych występów na koncertach i festiwalach. Ale będziemy wchodzić do studia, by nagrać nowy album" - napisał w połowie czerwca.

Ostatnim materiałem The Opposition jest płyta "Hope" z 2021 r.