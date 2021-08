"The Nowhere Inn": Jest pierwszy zwiastun filmu z St. Vincent

"The Nowhere Inn" to filmowy projekt z udziałem kompozytorki, wokalistki i instrumentalistki Anny Clark, znanej lepiej jako St. Vincent. W pierwszym zwiastunie widzimy też Carrie Brownstein ze Sleater-Kinney oraz Dakotę Johnson.

St. Vincent zaprosiła do projektu filmowego Dakotę Johnson /Stefanie Keenan /Getty Images