"The Masked Singer": Wystartował trzeci sezon. Kto odpadł jako pierwszy?

2 lutego telewizja Fox wyemitowała pierwszy odcinek trzeciego sezonu show "The Masked Singer". Kto tym razem wziął udział w programie i pożegnał się z nim jako pierwszy?

"The Masked Singer" to program telewizji Fox, który zdobył gigantyczną popularność w 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

Obecny, trzeci sezon przyciągnął 18 celebrytów. Producenci zapowiedzieli, że uczestnicy łącznie zdobyli 69 nominacji do Grammy, 11 razy wystąpili podczas Super Bowl, mają 88 złotych płyt, trzy gwiazdy w Hollywoodzkiej Alei Gwiazd oraz jeden rekord Guinessa.

W pierwszym odcinku trzeciego sezonu z programem pożegnał się robot. W tym przebraniu ukrywał się jeden z najpopularniejszych raperów na świecie - Lil Wayne.

Podczas solowej kariery Lil Wayne nagrał 12 albumów studyjnych i 20 mixtape'ów, co przełożyło się na sprzedaż ponad 100 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie.



