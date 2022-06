The Machinist: Album "All Is Not Well" gotowy. Kiedy premiera?

"All Is Not Well", nowy materiał zespołu z Nowego Jorku, wyprodukował (w tym miks i mastering) Daniel "DL" Laskiewicz (Bad Wolves, eks-The Acacia Strain). Wyjątkiem były jedynie nagrania wokali, którymi zajął się Ricky Armellino, gitarzysta bostońskiego Ice Nine Kills.

Następca debiutu "Confidimus In Morte" (2019 r.) trafi do sprzedaży nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records. Premiera "All Is Not Well" odbędzie się 8 lipca.



Dodajmy, że poruszający się na pograniczu ekstremalnego metalu i hard / deathcore'u The Machinist tworzą wokalistka Amanda Gjelaj, gitarzysta Josh Gomez i perkusista Steve Ciorciari.



Z otwierającym album "All Is Not Well" utworem "PIG" The Machinist możecie się zapoznać poniżej:

Sprawdźcie także opublikowany na początku maja teledysk do tytułowego numeru "All Is Not Well":

Na płycie "All Is Not Well" usłyszymy następujące utwory:

1. "PIG"

2. "Mother Earth"

3. "All Is Not Well"

4. "Hourglass"

5. "The Final Encounter"

6. "Death's Embrace"

7. "Lysergic Lullaby"

8. "Monsters"

9. "Letter In Red".