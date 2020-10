The Deviant z albumem "Rotting Dreams Of Carrion"

Na początku grudnia swą premierę mieć będzie trzecia płyta norweskiej formacji The Deviant.

Zespół The Deviant przygotował nowy album /materiały prasowe

Nowy album black / deathmetalowego tria ze Stavanger nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Valhalla, gdzie nad wszystkim czuwał Ragnar A-Nord Varhaug.

Reklama

Płytę "Rotting Dreams Of Carrion" wyda niderlandzka Soulseller Records, co stanie się 4 grudnia.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu.

Dodajmy, że grającym na basie wokalistą The Deviant jest Dolgar, niegdyś wieloletni członek norweskiej Gehenny.

Nowego utworu "It Has A Name" The Deviant możecie posłuchać poniżej:

Wideo THE DEVIANT - IT HAS A NAME (NEW TRACK)

Oto program albumu "Rotting Dreams Of Carrion":

1. "Atomic Dreams"

2. "Atomic Revolt"

3. "Son Of Dawn"

4. "Torment Inferno"

5. "It Has A Name"

6. "Martyrdom"

7. "Iron Vultures"

8. "Enter The Storm".