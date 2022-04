The Damnnation przed premierą debiutu "Way Of Perdition"

"Way Of Perdition", pełnowymiarowy debiut żeńskiego tria z Sao Paulo, nagrano w brazylijskim studiu Flight, gdzie nad wszystkim czuwał jego szef Rogério Oliveira. Miks i mastering wykonano w belgijskim studiu Project Zero pod okiem argentyńskiego producenta Martina Furii, aktualnego gitarzysty niemieckiego Destruction.

Dodajmy, że aktualny skład The Damnnation tworzą grająca na gitarze wokalistka Renata Petrelli, basistka Aline Dutchi i perkusistka Luana Diniz, która dołączyła do zespołu w 2021 roku.

Pierwszy longplay Brazylijek trafi na rynek już 6 maja nakładem niderlandzkiej Soulseller Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Wideoklip do tytułowego numeru z albumu "Way Of Perdition" The Damnnation możecie zobaczyć poniżej:

Clip THE DAMNNATION WAY OF PERDITION

Na płycie "Way Of Perdition" znajdziemy 10 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Before The Drowning"

2. "Way Of Perdition"

3. "Into The Sun"

4. "This Pain Won’t Last"

5. "Grief Of Death"

6. "Random Words"

7. "Slaves Of Society"

8. "Rotten Soul"

9. "No Hope Inside"

10. "The Greed".