The Cranberries: Zobacz teledysk "Wake Me When It's Over"

Poniżej możecie zobaczyć animowany teledysk do utworu "Wake Me When It's Over" z pożegnalnej płyty "In the End" grupy The Cranberries.

Dolores O'Riordan (The Cranberries) zmarła w styczniu 2018 r. /David Wolff - Patrick/Redferns /Getty Images

Wydany pod koniec kwietnia album "In the End" jest pożegnalnym materiałem irlandzkiego składu. Znalazło się na nim 11 nowych piosenek z partiami wokalnymi, które zdążyła dograć wokalistka Dolores O'Riordan przed swoją śmiercią.



Reklama

Przypomnijmy, że liderka The Cranberries zmarła 15 stycznia 2018 r. w Londynie, w wieku 46 lat. Ciało O'Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty.

Oficjalna ceremonia pogrzebowa irlandzkiej gwiazdy odbyła się 21 stycznia, dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali ją podczas prywatnego pogrzebu.

Ponad pół roku później, 6 września (tego dnia Dolores skończyłaby 47 lat), ujawniono wyniki dokładnej sekcji zwłok wokalistki. Okazało się, że przyczyną śmierci gwiazdy było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Śmierć Dolores była szokiem nie tylko dla jej fanów, ale i dla samych kolegów z The Cranberries. Wokalistka miała bowiem sporo planów muzycznych. Jednym z pomysłów nagrania nowej płyty ze swoim zespołem, którą pierwotnie planowano na 2018 r.

- Dolores była bardzo podekscytowana rozpoczęciem pracy nad tym albumem. I szczerze wierzę, że chciałaby, abyśmy go dokończyli - mówił w rozmowie z Interią gitarzysta Noel Hogan.

Pożegnanie Dolores O'Riordan 1 8 21 stycznia 2018 r. w kościele św. Józefa w Limerick odbyła się ceremonia pożegnania Dolores O'Riordan, liderki irlandzkiej grupy The Cranberries. Autor zdjęcia: Charles McQuillan Źródło: Getty Images 8

Teraz zespół zaprezentował animowany teledysk do singla "Wake Me When It's Over". Wideo zostało przygotowane we współpracy ze studentami Limerick School of Art and Design, szkoły z rodzinnego miasta The Cranberries.

Dyrektor kreatywny Tom Clancy tłumaczy, że kobietę z klipu można interpretować jako matkę naturę.

Clip The Cranberries Wake Me When It's Over

"Praca nad tym utworem była dość trudna. Mieliśmy wiele nagranych ścieżek, które trzeba było odpowiednio warstwować. Oprócz tego musieliśmy dopasować się do wersji Dolores, która z początku nie brzmiała do końca jak piosenka The Cranberries, raczej jak demo... Musieliśmy więc zdecydować, które fragmenty początkowej wersji pozostawimy, a które zupełnie przerobimy. Więc teraz jest to przyjemny utwór do grania. Jest klasyczny, przejrzysty, z delikatną zwrotką i potężnym refrenem. Postanowiliśmy nałożyć również nowe ścieżki perkusji, gitar. Dodaliśmy też dziecinnie prostą linię basu, lecz jest ona bardzo chwytliwa" - mówi Noel Hogan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Cranberries o utworze "Wake Me When It's Over" Dream Music

Perkusista Fergal Lawler dodaje: "To co czyni piosenkę utworem Cranberries... Ciężko to wyjaśnić... To wyjątkowy rodzaj magii, kiedy grasz z kimś i tak po prostu się rozumiecie. Tak było od zawsze. Graliśmy na próbach, jeszcze przed nagrywaniem utworów, już wtedy podświadomie czułem że idziemy w tym samym kierunku... To telepatia, swoiste połączenie poprzez dźwięki...".

"Kiedy robi się demo, przeważnie tworzy je jedna osoba, ale najważniejsze jest aby mogła wyobrazić sobie jak zabrzmi, kiedy zagra je cały zespół. Wtedy wszyscy razem kreują utwór. Myślę, że zawsze dobrze dysponowaliśmy przestrzenią w graniu, zostawialiśmy sobie wzajemnie dużo miejsca. To ważne aby umieć wspierać solistę i wspólnie poprowadzić utwór. 'Wake Me When It's Over' bardzo nam się spodobało, ale nie brzmiało to charakterystycznie dla nas. Popracowaliśmy nad kawałkiem dwie godziny i uczyniliśmy go naszym, kolejnym utworem The Cranberries" - podsumowuje Noel Hogan.



Wideo Nagła śmierć Dolores O'Riordan, wokalistki The Cranberries (x-news, Press Association)

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie" (posłuchaj!), "Linger" (posłuchaj!) czy "Salvation" (posłuchaj!). W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.