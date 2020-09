The Cranberries i teledysk "Daffodil Lament": Niepublikowane nagrania z Dolores O'Riordan

Z okazji nadchodzącej premiery jubileuszowej wersji płyty "No Need to Argue" grupy The Cranberries, do sieci trafiło tekstowe wideo do piosenki "Daffodil Lament". W nagraniu wykorzystano wcześniej niepublikowane materiały wideo ze zmarłą w styczniu 2018 r. wokalistką Dolores O'Riordan.

Dolores O'Riordan zmarła 15 stycznia 2018 roku /Haydn West - PA Images /Getty Images

Premiera nowej wersji "No Need to Argue" ( sprawdź ! ) pierwotnie zaplanowana na 18 września została przeniesiona na 13 listopada ze względów logistycznych spowodowanych pandemią koronawirusa.

Drugi album The Cranberries pierwotnie ukazał się 3 października 1994 r. i do tej pory to największy bestseller irlandzkiej formacji - na całym świecie sprzedano ponad 17 mln egzemplarzy.

Z okazji nieco przesuniętego 25-lecia do sklepów trafi zremasterowana i poszerzona edycja tego albumu. Dwupłytowe wydawnictwo zawierać będzie dodatkowo m.in. utwory ze stron B, wersje demo i koncertowe (z Royal Court z Liverpoolu z 1994 r. i National Stadium w Milton Keynes w 1995 r.), niepublikowane nagrania i zdjęcia z sesji nagraniowych. Całość dopełni tekst o historii płyty przygotowany przez Eoina Devereux, profesora socjologii z rodzinnego miasta The Cranberries - Limerick.

Do sieci trafiło właśnie tekstowe wideo do piosenki "Daffodil Lament". "To jedna z naszych najbardziej ulubionych piosenek" - podkreślają muzycy kwartetu.

"Wideo, które podkreśla piękno i moc poetyckich słów Dolores, zawiera niepublikowany wcześniej materiał z naszej sesji nagraniowej w The Manor Studios w Oksfordzie w marcu 1994 r." - czytamy na facebookowym profilu The Cranberries.

Za realizację klipu odpowiadają żyjący muzycy grupy, którzy wykorzystali ujęcia z kamery producenta Stephena Streeta.

"Mamy z tego wyjątkowego okresu wiele wspaniałych wspomnień. Wróciliśmy wtedy z zakończonej ogromnym sukcesem trasy po Ameryce Północnej i bardzo podekscytowani zaczęliśmy nagrywać nowe piosenki, które w efekcie trafiły na płytę 'No Need to Argue'. Jesteśmy pewni, że Dolores również z chęcią by się z wami podzieliła tym materiałem" - podkreślili muzycy The Cranberries.

Wspomniana Dolores O'Riordan - wokalistka, gitarzysta, kompozytorka i autorka tekstów, liderka zespołu - zmarła nieoczekiwanie 15 stycznia 2018 r. w Londynie, w wieku 46 lat. Jej ciało znalazła hotelowa sprzątaczka. Dopiero pół roku po śmierci gwiazdy ujawniono, że przyczyną było utonięcie spowodowane upojeniem alkoholowym.

Dolores Mary Eileen O'Riordan (irl. Dolores Ní Ríordáin) urodziła się 6 września 1971 r. w Ballybricken, jako najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa. Wychowywała się w tradycyjnej pobożnej rzymskokatolickiej rodzinie, a imię dostała na cześć Matki Boskiej Bolesnej (María de los Dolores). Pisaniem tekstów muzycznych zajęła się już w wieku 12 lat.



Jak sama przyznawała w wywiadach, zaniedbała naukę na rzecz tworzenia muzyki i ostatecznie porzuciła szkołę bez zaliczenia egzaminu końcowego. Do zespołu The Cranberries trafiła po przesłuchaniu, które wygrała i zastąpiła w nim Nialla Quinna.

Kariera zespołu rozpoczęła się od opublikowanego w 1993 r. singla "Linger". Utwór ten w błyskawicznym tempie dotarł do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów, a sprzedaż płyty w błyskawicznym tempie osiągnęła poziom 2 mln egzemplarzy.

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie" (posłuchaj!), "Linger" (posłuchaj!) czy "Salvation" (posłuchaj!). W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

W 2004 r. The Cranberries, po nagraniu pięciu bestsellerowych albumów, które w samych Stanach Zjednoczonych sprzedały się w prawie 15 mln egzemplarzy, podjęli decyzję o zawieszeniu działalności, a członkowie zespołu poświecili się karierom solowym. Dolores O'Riordan zaśpiewała m.in. utwór "Ave Maria" w filmie "Pasja" oraz nagrała dwa solowe albumy "Are You Listening?" (2007) oraz "No Baggage" (2009).

Wokalistka The Cranberries zmagała się z anoreksją, którą za wszelką cenę próbowała ukryć. Od lat leczyła się też psychiatrycznie, ale stan jej zdrowia nie ulegał poprawie. W 2014 r. prawnicy gwiazdy zdecydowali się wyznać mediom, że u Dolores zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową.

Gwiazda, po 20 latach małżeństwa, rozstała się ze swym mężem, Donem Burtonem, z którym miała trójkę dzieci: Taylora, Molly i Dakotę. Jej życiowe doświadczenia nie pomagały więc w dochodzeniu do psychicznej równowagi.

Pod koniec kwietnia 2019 r. ukazał się pożegnalny album "In the End". Znalazło się na nim 11 nowych piosenek z partiami wokalnymi, które zdążyła dograć Dolores O'Riordan przed swoją śmiercią.



