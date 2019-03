"The Boy Band Con": Dokument o Lou Pearlmanie z premierą na SXSW

Dokument o słynnym agencie gwiazd oraz skazanym za liczne oszustwa Lou Pearlmanie, zadebiutował podczas festiwalu SXSW. Film trafił również na platformę Youtube Premium. Jego producentem jest jeden z byłych członków 'N Sync, Lance Bass.

W połowie marca na festiwalu SXSW zaprezentowano dokument "The Boy Band Con" opowiadający o życiu Lou Pearlmana, jednego z najbardziej wpływowych menedżerów branży muzycznej w latach 90.

Film dokumentalny, który powstał we współpracy z Youtube, trafił na specjalną platformę Youtube Premium. Jednym z producentów materiału został były podopieczny Pearlmana - wokalista 'N Sync, Lance Bass. Reżyserem dokumentu został natomiast Aaron Kunkel.

Lou Pearlman urodził się w 1954 roku. W latach 90. był agentem i producentem najpopularniejszych amerykańskich boysbandów. Pod swoimi skrzydłami miał m.in. Backstreet Boys, 'N Sync, O-Town oraz LFO i US5. Współpracował również m.in. z Aaronem Carterem, Jordanem Knightem i C-Note.



Styl, w jakim zarządzał karierami wykonawców, nie do końca podobał się samym zainteresowanym. Po pewnym czasie pozwy do sądu przeciwko niemu wnieśli US5, Backstreet Boys i Aaron Carter. Wszyscy zarzucali Pearlmanowi oszustwa i niesprawiedliwy podział zysków.



Wideo