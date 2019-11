The Bastard Within: Debiut pod choinkę

Dokładnie 24 grudnia światło dzienne ujrzy "Better Dead Then Friends", debiutancki album grindcore'owego projektu The Bastard Within.

The Bastard Within debiutuje /Oficjalna strona zespołu

Międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą The Bastard Within tworzy trzech Włochów: wokalista CN Sid (również w Node, Conviction), gitarzysta Gianluca Sulpizio (Conviction) oraz basista Davide Stura, a także uznany amerykański perkusista Kevin Talley (m.in. eks-Dying Fetus, Misery Index, Suffocation, Six Feet Under, Chimaira).

Reklama

Ścieżki wokalu, gitar i basu zarejestrowano we włoskim Ironape Studio. Partie perkusji nagrano z kolei w studiu Brochacho w San Antonio w Teksasie. Masteringiem zajął się Dan Swanö.



W gronie zaproszonych gości znaleźli się Jason Netherton (Misery Index, Asphalt Graves), Trevor (Sadist), Juri Bianchi (Addiction, Any Face, Hayma), Mãra Lisenko (Mãra) i Stefania Minervino (Too Late, Cave, Spoiled).



Debiut The Bastard Within wyda słowacka Immortal Souls Productions.



Z próbką możliwości The Bastard Within (numery "Boredom" i "Shaman 3.0") możecie się zapoznać poniżej:

Wideo THE BASTARD WITHIN – Boredom + Shaman 3.0 /from debut album 2019/

Oto lista utworów albumu "Better Dead Then Friends":



1. "Dead End"

2. "Loser Division"

3. "I Don't Give A Fuck"

4. "Formless Mass"

5. "This Is A Fact"

6. "The Solution"

7. "Varosha"

8. "Worthless Existence"

9. "(Anti) Social Network"

10. "Cui Prodest?"

11. "Thinks"

12. "Better Dead Than Friends"

13. "Aware Of Slavery"

14. "Boredom"

15. "Shaman 3.0"

16. "Irrational Mania"

17. "Money For Rotting"

18. "Mankind"

19. "Pay"

20. "Affective Deficiency"

21. "If"

22. "Reset".