The Absence z płytą "Coffinized". Kiedy premiera?

Amerykanie z The Absence wypuszczą pod koniec czerwca nowy materiał.

Zespół The Absence przygotował nowy materiał /materiały prasowe

Album "Coffinized" wyprodukowali Jeramie Kling i Taylor Nordberg, odpowiednio perkusista i gitarzysta florydzkiego The Absence.

Nagrania - po raz kolejny - odbyły się w lokalnym studiu Smoke & Mirrors w Tampie. Za mastering odpowiada szwedzki muzyk i producent Jonas Kjellgren, z którego usług korzystają m.in. Immortal, Hypocrisy, Amorphis i Katatonia.

Piąty longplay melodyjnych deathmetalowców trafi na sklepowe półki 25 czerwca nakładem wytwórni M-Theory Audio z Las Vegas (na winylu, w wersji CD oraz drogą elektroniczną).

Teledysk do tytułowego utworu z płyty "Coffinized" The Absence możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista kompozycji albumu "Coffinized":

1. "Coffinized"

2. "Future Terminal"

3. "Choirs Of Sickness"

4. "Radiant Devastation"

5. "Cathedral Dawn"

6. "Black Providence"

7. "Discordia"

8. "Treacherous"

9. "This Consuming Nocturne"

10. "Aperture Expands"

11. "Faith In Uncreation".