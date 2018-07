Tęskno z nowym utworem "Razem". Zobacz teledysk

Duet tęskno zaprezentował nowy utwór i teledysk "Razem".

Duet tęskno wzbudza coraz większe zainteresowanie /materiały prasowe

"Razem" to wakacyjny utwór stworzony przez duet tęskno wspólnie z producentem muzyki elektronicznej Duitem, czyli Piotrem Krygierem.

Współpraca nie jest przypadkiem. Hania i Piotr poznali się przy okazji nagrywania pierwszego albumu Domowych Melodii, a kilka lat później Duit zaprosił Hanię do stworzenia orkiestrowych aranżacji jego debiutanckiego albumu, których można było wysłuchać m.in. podczas koncertu na zeszłorocznym festiwalu Open'er.

Piotr, od pierwszego numeru "kombinacje", opublikowanego przez tęskno w ubiegłym roku, stał się wielkim wielbicielem duetu Joanny i Hani, dlatego pomysł stworzenia czegoś wspólnie wypłynął bardzo naturalnie. Rezultatem tej muzycznej przyjaźni jest właśnie piosenka "razem".

Teledysk do utworu to analogowe wizualizacje nagrane jednym ujęciem przez same artystki.



Zobacz teledysk "Razem":

Tęskno to jeden z najgłośniejszych nowych zespołów na polskiej popowej scenie. Takie postawienie sprawy jest jednak pewnym uproszczeniem, ponieważ grupę założyła wokalistka Joanna Longić, która sprawnie porusza się po obszarze muzyki elektronicznej oraz nagradzana pianistka i kompozytorka Hania Rani.



Rezultatem tej współpracy są bardzo nastrojowe, bogato zaaranżowane utwory, w których słychać fascynacje kameralistyką czy skandynawskim art-popem. To muzyka delikatna, romantyczna, co podkreślają napisane w języku polskim teksty oraz występujący z duetem kwintet smyczkowy w składzie: Kornelia Grądzka (skrzypce), Paulina Kusa (skrzypce), Mateusz Wasiucionek (altówka), Zuzanna Stradowska (wiolonczela) oraz Stanisław Czyżewski (kontrabas).



W oczekiwaniu na nadchodzące wydawnictwo tęskno zaproszono na tegoroczny Open’er Festival oraz OFF Festival, a oficjalna prapremiera debiutanckiej płyty odbyła się na międzynarodowym festiwalu Transatlantyk prezentującym wybitne światowe kino i muzykę.